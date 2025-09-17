Prima pagină » Știri externe » UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”

17 sept. 2025, 16:37, Știri externe
Uniunea Europeană intenționează să aplice sancțiuni Israelului, din cauza ofensivei militare pe teritoriul Fâșiei Gaza, unde situația umanitară este dezastruoasă, anunță Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe.

”Astăzi, am discutat în Colegiul Comisarilor despre situația din Fâșia Gaza, operațiunea din orașul Gaza reprezintă o escaladare a războiului, astfel că am prezentat un pachet robust de sancțiuni. Obiectivul nu este pedepsirea Israelului, ci îmbunătățirea situației din Gaza, toate statele membre sunt de acord că situația umanitară este intolerabilă”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate.

Kaja Kallas a admis că va fi greu să fie limitat comerțul cu Israelul ținând cont de faptul că decizia trebuie luată în unanimitate de Consiliul Uniunii Europene.

”În afară de sancționarea miniștrilor israelieni care sunt extremiști, pe listă vor fi incluși membri ai Hamas și coloniștii implicați în violențe. Opiniile publice se schimbă în interiorul statelor UE, dar în Consiliul Afacerilor Externe pozițiile politice rămân aceleași”, a subliniat Kaja Kallas, citată de agenția de presă ANSA.

UE suspendă sprijinul acordat Guvernului israelian

”Suspendăm sprijinul bilateral acordat Guvernului israelian. Este vorba de un semnal important, care confirmă politica noastră în favoarea păcii. Până la noi ordine, nu vom stabili noi acțiuni sau noi contracte”, a subliniat Kaja Kallas.

Uniunea Europeană susține soluția a două state pentru rezolvarea conflictului israelo-palestinian, cere oprirea ofensivei israeliene în Fâșia Gaza, îmbunătățirea situației umanitare și oprirea activităților israeliene de colonizare din Cisiordania. În același timp, Uniunea Europeană cere grupului islamist Hamas să elibereze ostaticii israelieni și să înceteze atacurile asupra Israelului.

