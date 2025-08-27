Friedrich Merz avertizează, la Chișinău, asupra RISCURILOR generate de Rusia /„Vă susținem în apărarea suveranității”

Germania susține Republica Moldova pe parcursul integrării în Uniunea Europeană, a afirmat miercuri, la Chișinău, cancelarul Friedrich Merz, avertizând, înaintea scrutinului parlamentar din septembrie, asupra riscurilor generate de Rusia.

”Astăzi, celebrăm faptul că cetățenii Republicii Moldova trăiesc, de o generație, în libertate, în bunăstare și creștere economică. Sărbătorim faptul că populația Republicii Moldova a putut decide autonom în sensul integrării în Uniunea Europeană. Ne amintim în fiecare zi de războiul oribil al Rusiei contra Ucrainei. Acest război este resimțit de cetățenii moldoveni, cu o lună înaintea alegerilor decisive pentru destinul și parcursul țării”, a afirmat Friedrich Merz, în conferința de presă organizată la Chișinău alături de președintele Maia Sandu și de liderii Franței și Poloniei. ”Președintele Emmanuel Macron, premierul Donald Tusk și cu mine am venit astăzi aici cu două mesaje: primul este că ușa Uniunii Europene este deschisă. Sunteți bineveniți în Uniunea Europeană din toată inima. Republica Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene. În ultimul an, ați avut un referendum prin care ați decis acest parcurs, cel al integrării în UE. Guvernul moldovean a inițiat procesul integrării, prin determinarea populației, iar reformele necesare au fost demarate. Noi vă susținem în continuare pe acest parcurs”, a continuat Friedrich Merz.

Liderul Germaniei a atras atenția asupra riscurilor generate de Rusia și a subliniat că, deși țările europene susțin oprirea prin negocieri a războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul nu trebuie să capituleze.

”Al doilea mesaj este că vă susținem în apărarea libertății și a suveranității. Știm că Republica Moldova are de suferit din cauza agresiunii Rusiei. Cunoaștem preocupările generate zilnic de războiul Rusiei. Acest război trebuie să se încheie, dar nu cu orice preț, nu vrem capitularea Ucrainei, căci Rusia ar câștiga timp. Iar președintele Vladimir Putin ar folosi acest timp pentru a pregăti următorul război”, a avertizat Merz.

