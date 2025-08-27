Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz avertizează, la Chișinău, asupra RISCURILOR generate de Rusia /„Vă susținem în apărarea suveranității”

Friedrich Merz avertizează, la Chișinău, asupra RISCURILOR generate de Rusia /„Vă susținem în apărarea suveranității”

27 aug. 2025, 22:07, Știri externe
Friedrich Merz avertizează, la Chișinău, asupra RISCURILOR generate de Rusia /„Vă susținem în apărarea suveranității”

Germania susține Republica Moldova pe parcursul integrării în Uniunea Europeană, a afirmat miercuri, la Chișinău, cancelarul Friedrich Merz, avertizând, înaintea scrutinului parlamentar din septembrie, asupra riscurilor generate de Rusia.

”Astăzi, celebrăm faptul că cetățenii Republicii Moldova trăiesc, de o generație, în libertate, în bunăstare și creștere economică. Sărbătorim faptul că populația Republicii Moldova a putut decide autonom în sensul integrării în Uniunea Europeană. Ne amintim în fiecare zi de războiul oribil al Rusiei contra Ucrainei. Acest război este resimțit de cetățenii moldoveni, cu o lună înaintea alegerilor decisive pentru destinul și parcursul țării”, a afirmat Friedrich Merz, în conferința de presă organizată la Chișinău alături de președintele Maia Sandu și de liderii Franței și Poloniei.

”Președintele Emmanuel Macron, premierul Donald Tusk și cu mine am venit astăzi aici cu două mesaje: primul este că ușa Uniunii Europene este deschisă. Sunteți bineveniți în Uniunea Europeană din toată inima. Republica Moldova nu este doar geografic, ci și istoric parte a familiei europene. În ultimul an, ați avut un referendum prin care ați decis acest parcurs, cel al integrării în UE. Guvernul moldovean a inițiat procesul integrării, prin determinarea populației, iar reformele necesare au fost demarate. Noi vă susținem în continuare pe acest parcurs”, a continuat Friedrich Merz.

Liderul Germaniei a atras atenția asupra riscurilor generate de Rusia și a subliniat că, deși țările europene susțin oprirea prin negocieri a războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul nu trebuie să capituleze.

”Al doilea mesaj este că vă susținem în apărarea libertății și a suveranității. Știm că Republica Moldova are de suferit din cauza agresiunii Rusiei. Cunoaștem preocupările generate zilnic de războiul Rusiei. Acest război trebuie să se încheie, dar nu cu orice preț, nu vrem capitularea Ucrainei, căci Rusia ar câștiga timp. Iar președintele Vladimir Putin ar folosi acest timp pentru a pregăti următorul război”, a avertizat Merz.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Macron reafirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și denunță „propaganda” RUSIEI /„Sunt minciuni, UE nu este Uniunea Sovietică”

Citește și

APĂRARE Erdogan a inaugurat „Domul de Oțel” al TURCIEI: Va „inspira încredere în prieteni și frică în dușmani”
21:57
Erdogan a inaugurat „Domul de Oțel” al TURCIEI: Va „inspira încredere în prieteni și frică în dușmani”
DIVERTISMENT Fanii „Call of Duty”, indignați că dezvoltatorii au folosit AI și de prețul scandalos al ediției standard al unui joc video ce va fi lansat în toamnă
21:55
Fanii „Call of Duty”, indignați că dezvoltatorii au folosit AI și de prețul scandalos al ediției standard al unui joc video ce va fi lansat în toamnă
VIDEO Macron reafirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și denunță „propaganda” RUSIEI /„Sunt minciuni, UE nu este Uniunea Sovietică”
21:39
Macron reafirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și denunță „propaganda” RUSIEI /„Sunt minciuni, UE nu este Uniunea Sovietică”
APĂRARE Germania: Eforturi de REFORMARE a serviciului militar. Obiectivul: 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști
21:06
Germania: Eforturi de REFORMARE a serviciului militar. Obiectivul: 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști
ECONOMIE LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
19:18
LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
COMERȚ Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
19:04
Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cătălin Drulă: Nicușor Dan își dorește alegeri la Capitală în noiembrie. Grindeanu nu poate rupe coaliția. Ce spune despre Ciucu și Băluță
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
O adolescentă de 15 ani a fost lovită de tren la Bacău! Adolescenta nu ar fi auzit trenul
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Vârsta de pensionare va fi neapărat crescută. Bolojan nu mai acceptă scuze: Niciun sistem din Europa nu permite!
Evz.ro
Frontul nevăzut. Amenințarea care poate paraliza România
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
(P) O viaţă echilibrată, fără efort: cele mai simple schimbări pe care le poţi face