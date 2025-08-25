Friedrich MERZ își propune ca Germania să își diversifice partenerii comerciali, în contextul taxelor vamale și incertitudinii legate de SUA

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că țara sa ar trebui să privească dincolo de acordul comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană care impune tarife de 15% pentru bunurile importate de SUA din UE, găsind noi parteneri comerciali în următorii ani.

Duminică, el a spus că Germania nu poate depinde atât de mult de un singur partener extern în ceea ce privește schimburile comerciale, arată Reuters.

„Cum gestionăm comerțul mondial dacă, de exemplu, americanii nu mai sunt pregătiți să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului? Ar trebui să căutăm parteneri în lume care să ne împărtășească gândirea”, a declarat Merz.

Friedrich Merz crede că Germania ar trebui să caute și alte variante

Declarația acestuia vine în contextul acordului-cadru din 28 iulie, care a fost negociat între președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și care prevede taxe vamale de 15% pentru produsele europene importate de Statele Unite.

„Avem nevoie de relații economice bune cu SUA și s-ar putea să fi scăpat ușor. Trebuie să mergem constant pe această cale”, a declarat Merz, menționând că posibilitățile comerciale s-ar putea deschide în America de Sud, Asia și Africa și care ar trebui să fie reciproc avantajoase.

Merz a mai spus că întrebările fundamentale privind sistemele de securitate socială trebuie abordate până la sfârșitul anului, argumentând că Guvernul trebuie să limiteze cheltuielile cu asistența socială pentru ocuparea forței de muncă, pensii și beneficii de sănătate.

„Trebuie să ne pregătim sistemele de securitate socială pentru viitor”, a spus el.

Sursa foto: Profimedia