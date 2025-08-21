Prima pagină » Știri externe » Peter Szijjarto anunță că UNGARIA se oferă să găzduiască o eventuală discuție între liderii din Rusia și Ucraina

Peter Szijjarto anunță că UNGARIA se oferă să găzduiască o eventuală discuție între liderii din Rusia și Ucraina

Andrei Văcaru
21 aug. 2025, 12:32, Știri externe
Peter Szijjarto anunță că UNGARIA se oferă să găzduiască o eventuală discuție între liderii din Rusia și Ucraina

Ungaria s-a oferit de două ori să găzduiască discuții de pace între Rusia și Ucraina, iar oferta rămâne valabilă, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Acesta a reacționat la informațiile conform cărora Casa Albă ar avea în vedere capitala Ungariei, Budapesta, ca loc de desfășurare a unei posibile întâlniri trilaterale între președintele american, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, notează Reuters.

Serviciul Secret al SUA s-ar pregăti pentru un summit de acest fel în Ungaria, Budapesta fiind o primă opțiune pentru Casa Albă, a relatat Politico marți.

„Dacă este nevoie de noi, suntem pregătiți să oferim condiții adecvate de corectitudine și siguranță pentru astfel de negocieri de pace. Suntem încântați dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace”, a declarat Szijjarto într-un podcast.

Ungaria, gata să găzduiască o întâlnire Putin-Zelenski

Cu toate acestea, ministrul de Externe a negat informațiile publicate marți în mass-media, conform cărora Donald Trump l-ar fi sunat pe premierul ungar, Viktor Orban, pentru a discuta despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană după summitul de luni cu președintele Ucrainei și liderii europeni.

„Vreau să clarific faptul că nu a existat un astfel de apel. Nu a existat. Punct”, a spus Szijjarto.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump și Orban au vorbit luni despre discuțiile dintre Blocul comunitar și Kiev cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și au discutat, de asemenea, posibilitatea ca Budapesta să servească drept gazdă pentru discuțiile dintre Putin și Zelenski.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1275. Rusia anunță că a eliminat un grup ucrainean de sabotaj care i-a trecut granița și fusese instruit în state NATO

Sursa foto: Profimedia

Citește și

NEWS ALERT Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
13:40
Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
EXTERNE Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei”
13:01
Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei”
ACTUALITATE Regiunile ucrainene „vânate” de Kremlin. The Insider: „Cererile teritoriale ale lui PUTIN par mai nerealiste ca niciodată”
12:58
Regiunile ucrainene „vânate” de Kremlin. The Insider: „Cererile teritoriale ale lui PUTIN par mai nerealiste ca niciodată”
ACTUALITATE Ambasada SUA, precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie. Care sunt condițiile pentru scutirea de INTERVIU
11:39
Ambasada SUA, precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie. Care sunt condițiile pentru scutirea de INTERVIU
EXTERNE Coreea de Nord a construit o bază MILITARĂ secretă la graniță cu China/ Phenianul investește în producția de rachete balistice
11:33
Coreea de Nord a construit o bază MILITARĂ secretă la graniță cu China/ Phenianul investește în producția de rachete balistice
ANALIZĂ Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
10:00
Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
Mediafax
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Un fost director de la Transporturi a fost găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiu. Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soției sale
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Evz.ro
Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu: Nu e pedeapsa pe care o merita
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este Marian, hărțuitorul Andrei? Bărbatul susține că este „îngerul păzitor” al vedetei și l-a amenințat cu moartea pe Cătălin Măruță: „Pot oferi viață sau pot trimite în iad. Totul depinde de voi”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
De la disciplină digitală la nouă dependență. De ce un utilizator social media regretă că și-a limitat timpul petrecut pe Internet?
ACTUALITATE Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu
13:50
Unde ajung banii din fondul de PENSII dacă nu există urmași. Anunțul făcut de Dan Armeanu
ULTIMA ORĂ Gheorghe Piperea cere DEMISIA de urgență a judecătorilor CCR. Reacție dură după declarațiile judecătoarei Iulia Scântei despre anularea alegerilor
13:44
Gheorghe Piperea cere DEMISIA de urgență a judecătorilor CCR. Reacție dură după declarațiile judecătoarei Iulia Scântei despre anularea alegerilor
POLITICĂ Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet
13:41
Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet
ACTUALITATE Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are
13:36
Cât de sănătoasă este, de fapt, cafeaua FĂRĂ cofeină. Ce beneficii are
VIDEO MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă
13:31
MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă
ACTUALITATE Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie să te aștepți, surprize pe măsură
13:27
Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie să te aștepți, surprize pe măsură