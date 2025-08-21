Peter Szijjarto anunță că UNGARIA se oferă să găzduiască o eventuală discuție între liderii din Rusia și Ucraina

Ungaria s-a oferit de două ori să găzduiască discuții de pace între Rusia și Ucraina, iar oferta rămâne valabilă, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Acesta a reacționat la informațiile conform cărora Casa Albă ar avea în vedere capitala Ungariei, Budapesta, ca loc de desfășurare a unei posibile întâlniri trilaterale între președintele american, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, notează Reuters.

Serviciul Secret al SUA s-ar pregăti pentru un summit de acest fel în Ungaria, Budapesta fiind o primă opțiune pentru Casa Albă, a relatat Politico marți.

„Dacă este nevoie de noi, suntem pregătiți să oferim condiții adecvate de corectitudine și siguranță pentru astfel de negocieri de pace. Suntem încântați dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace”, a declarat Szijjarto într-un podcast.

Ungaria, gata să găzduiască o întâlnire Putin-Zelenski

Cu toate acestea, ministrul de Externe a negat informațiile publicate marți în mass-media, conform cărora Donald Trump l-ar fi sunat pe premierul ungar, Viktor Orban, pentru a discuta despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană după summitul de luni cu președintele Ucrainei și liderii europeni.

„Vreau să clarific faptul că nu a existat un astfel de apel. Nu a existat. Punct”, a spus Szijjarto.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump și Orban au vorbit luni despre discuțiile dintre Blocul comunitar și Kiev cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și au discutat, de asemenea, posibilitatea ca Budapesta să servească drept gazdă pentru discuțiile dintre Putin și Zelenski.

