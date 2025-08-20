Prima pagină » Știri externe » Iranul avertizează că dispune de RACHETE mai puternice decât cele folosite în timpul ultimului conflict cu Israelul

Iranul avertizează că dispune de RACHETE mai puternice decât cele folosite în timpul ultimului conflict cu Israelul

Andrei Văcaru
20 aug. 2025, 15:39, Știri externe
Iranul a avertizat miercuri că este pregătit pentru orice nou atac israelian, anunțând că a dezvoltat rachete cu capacități mai mari decât cele utilizate în timpul recentului conflict de 12 zile cu Israelul.

Avertismentul a fost transmis de ministrul Apărării, Aziz Nassirzadeh (foto), potrivit France24.

„Rachetele folosite în războiul de 12 zile au fost fabricate (…) acum câțiva ani. Astăzi, am fabricat și deținem rachete cu capacități mult mai mari decât rachetele anterioare și, dacă inamicul sionist se va lansa din nou în această aventură, le vom folosi, fără îndoială”, a declarat oficialul de la Teheran.

Iranul se declară pregătit pentru un potențial nou conflict

La mijlocul lunii iunie, Israelul a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva Iranului, declanșând un război la care Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone.

Ofensiva israeliană a ucis comandanți militari de rang înalt, oameni de știință din domeniul nuclear și alte sute de civili, lovind atât obiective militare, cât și zone rezidențiale.

Statele Unite s-au alăturat pentru scurt timp războiului și a lansat atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Un armistițiu între Iran și Israel este în vigoare din 24 iunie, mai notează sursa citată.

