Prima pagină » Actualitate » Atenționări tip Cod galben de inundații în România, duminică. Zonele vizate

Atenționări tip Cod galben de inundații în România, duminică. Zonele vizate

30 nov. 2025, 09:54, Actualitate
Atenționări tip Cod galben de inundații în România, duminică. Zonele vizate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, mai multe cursuri de apă din România intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei de duminică. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează nivelurile pot să crească rapid, după ploile recente.

Astfel, prima avertizare rămâne activă până la ora 24:00 și vizează râurile din bazinul hidrografic Sabar.

Conform hidrologilor, „ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore și propagării, se vor produce creșteri de debite și niveluri cu depășiri ale Cotelor de Atențiepe râurile din acest bazin, ce traversează județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

A doua atenționare Cod Galben dată de INHGA privește râurile din Dobrogea, mai precis din județele Constanța și Tulcea, fiind valabilă până la ora 12:00.

Ploile recente pot să genereze scurgeri importante de pe versanți, torenți și viituri rapide pe cursurile mici, cu potențial de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție.

Specialiștii mai spun fenomenele pot fi mai intense pe unele râuri din județul Tulcea, unde riscul de creșteri bruște ale nivelurilor este mai ridicat.

Autorul recomandă:

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!”
11:22
Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă rușii controlează NIPRU, vor închide economic Ucraina”
11:00
Dan Dungaciu: „Dacă rușii controlează NIPRU, vor închide economic Ucraina”
TURISM Ca să acopere pierderile uriașe, Romsilva își scoate cabanele pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia și Trip.com
10:34
Ca să acopere pierderile uriașe, Romsilva își scoate cabanele pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia și Trip.com
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar”
10:30
Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar”
Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cum au coexistat doi strămoși umani antici în aceeași zonă? O nouă cercetare încearcă să răspundă
CONTROVERSĂ Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor”
11:30
Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor”
EXTERNE Maia Sandu primește 20 de milioane de euro de la UE ca să se apere de Putin
11:22
Maia Sandu primește 20 de milioane de euro de la UE ca să se apere de Putin
SPORT Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul”
11:07
Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul”
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat”
11:02
Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat”
SPORT Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el”
10:51
Elias Charalambous, mesaj despre Ngezana. Fundașul a gafat în ultimele meciuri ale FCSB. „Nu mai vorbiți doar despre el”
CLIMĂ Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul
10:49
Cele mai absurde anomalii climatice de pe planetă. Pământul nu se prăbușește, ci vorbește: limbajul său este extremismul

Cele mai noi