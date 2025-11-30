Atenționări tip Cod galben de inundații în România, duminică. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie avertizează, duminică dimineață, că mai multe cursuri de apă din România intră sub incidența a două atenționări Cod Galben de inundații, valabile pe parcursul zilei de duminică. Situația este monitorizată atent, iar specialiștii avertizează că nivelurile pot să crească rapid, după ploile recente.

Astfel, prima avertizare rămâne activă până la ora 24:00 și vizează râurile din bazinul hidrografic Sabar.

Conform hidrologilor, „ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore și propagării, se vor produce creșteri de debite și niveluri cu depășiri ale Cotelor de Atenție” pe râurile din acest bazin, ce traversează județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

A doua atenționare Cod Galben dată de INHGA privește râurile din Dobrogea, mai precis din județele Constanța și Tulcea, fiind valabilă până la ora 12:00.

Ploile recente pot să genereze scurgeri importante de pe versanți, torenți și viituri rapide pe cursurile mici, cu potențial de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție.

Specialiștii mai spun că fenomenele pot fi mai intense pe unele râuri din județul Tulcea, unde riscul de creșteri bruște ale nivelurilor este mai ridicat.

