Inundații în Muntenegru. Străzile unui oraș de coastă s-au transformat în adevărate râuri. Zeci de vehicule au fost luate de ape

Ploile abundente care au lovit Muntenegru, în această săptămână, au provocat inundații devastatoare în orașul de coastă Budva. Apele râului Grđevice s-au revărsat și au măturat totul în cale. Zeci de mașini rămase parcate într-o albiae secată au fost luate și ele de ape, iar imaginile surprinse de localnici au devenit virale păe rețelele de socializare.

Albia secată a râului este adesea folosită ca parcare improvizată din cauza locurilor de parcare limitate din oraș.

Oficialii locali au declarat că locuitorii au fost avertizați cu privire la condițiile meteorologice periculoase și au numit incidentul rezultatul parcării iresponsabile.

Din cauza lipsei locurilor de parcare în Budva, localnicii spun că sunt nevoiți să-și parcheze vehiculele în albia râului. Unii dintre ei chiar au privit de la ferestrele apartamentelor lor cum apa ducea mașinile.

Echipele de urgență au acționat pentru a îndepărta vehiculele pentru a preveni blocajele suplimentare, pe măsură ce nivelul apei continua să crească.â

Primarul orașului Budva, Nikola Jovanović, a anunțat că parcarea în albia râului Grđevica este interzisă începând de astăzi.

Jovanović a declarat pe profilul său de Facebook că vor fi instalate bariere în toate locațiile de-a lungul străzii Grđevica. Orice tentativă de parcare, așa cum a avertizat Jovanović, va fi aspru pedepsită.

Inundațiile au afectat grav și alte câteva cartiere, unde drumurile s-au transformat în adevărate râuri, iar traficul a devenit aproape imposibil. Mai multe subsoluri, garaje și blocuri au fost inundate.

Locuitorii din zonă spun că numeroasele construcții au blocat fostele canale de scurgere a apei pluviale.

