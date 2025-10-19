Prima pagină » Știri externe » Furtună în Iran: Ali Shamkhani, consilierul principal al liderului suprem, la nunta fiicei sale. Iranienii, indignați de ipocrizia lipsei tradițiilor islamice

Furtună în Iran: Ali Shamkhani, consilierul principal al liderului suprem, la nunta fiicei sale. Iranienii, indignați de ipocrizia lipsei tradițiilor islamice

19 oct. 2025, 11:06, Știri externe
Nunta fiicei lui Ali Shamkhani, consilierului liderului suprem Khamenei, în valoare de 1,4 miliarde de tomani, organizată la hotelul Espinas Parsian din Teheran, a devenit un punct central al criticilor din rețelele sociale iraniene. 

Imaginile surprind ceremonia fiicei lui Ali Shamkhani, fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și actual consilier al liderului suprem al Iranului. Estimările costurilor evenimentului se ridică la 1,4 miliarde de tomani, o sumă considerabilă în contextul sancțiunilor economice și al apelurilor guvernamentale pentru răbdare din partea populației.

Iranienii, indignați de ipocrizia lipsei tradițiilor islamice

Criticii subliniază contrastul între politica de austeritate promovată de autorități și stilul de viață luxos al oficialilor de rang înalt. Petrecerea a fost caracterizată ca având un stil „vestic”, cu o atmosferă occidentală, în contrast cu tradițiile iraniene.

În plus, recent, guvernul iranian a anunțat formarea unei „Camere de Situație pentru Modestie și Hijab” și desfășurarea a 80.000 de polițiști ai moralității. Asta a alimentat și mai mult indignarea publică. Mulți iranieni consideră că aceste măsuri sunt ipocrite, având în vedere comportamentul elitei politice.

„Am primit videoclipul nunții fiicei lui Ali Shamkhani. Îl puteți viziona și voi. Turneul Ershad, șomajul și sărăcia sunt treaba poporului, iar ceremonia de un miliard de dolari cu banii națiunii este a lor.”, scrie un utilizator pe X.

