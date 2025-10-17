Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului

Noua Zeelandă reimpune sancțiuni împotriva Iranului din cauza îngrijorărilor legate de nerespectarea obligațiilor sale nucleare, a declarat ministrul de Externe, Winston Peters.

Declarația precizează că reimpunerea sancțiunilor ONU este rezultatul nerespectării de către Iran a condițiilor impuse de Planul Comun Cuprinzător de Acțiune, recunoscut la nivel internațional, care a fost semnat în 2015.

Anunțul vine după ce Franța, Marea Britanie și Germania au reimpus și ele sancțiuni ONU, invocând încălcări ale sancțiunilor din parte Iranului.

Sancțiunile introduc o serie de restricții, precum înghețarea activelor și interdicții de călătorie pentru persoanele vizate, interdicții de import și export pentru anumite bunuri nucleare și militare.

„Această reimpunere a sancțiunilor impuse de ONU reflectă îngrijorările profunde ale comunității internaționale cu privire la nerespectarea de către Iran a obligațiilor sale nucleare și la nivelurile nejustificate ale activității de îmbogățire a uraniului”, a declarat Peters.

Noua Zeelandă îndeamnă oprirea programului nuclear iranian

„Noua Zeelandă a sprijinit constant eforturile diplomatice de prevenire a proliferării armelor nucleare din orice sursă. Încurajăm insistent Iranul să reia negocierile și să reia cooperarea deplină cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică”, a adăugat ministrul, citat de ziarul The Straits Times.

Programul nuclear al Iranului a afectat relațiile cu țările occidentale, care au suspectat Teheranul că încearcă să producă o armă atomică. Iranul a negat aceste acuzații, insistând că programul său nuclear are strict scop civil.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat de 60%, aproape de pragul de 90%, necesar pentru fabricarea unei bombe atomice.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului

Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul

Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze