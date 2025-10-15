Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani

Germania va cheltui zece miliarde de euro pentru drone militare în următorii ani, pentru a contribui la protejarea spațiului aerian al Europei și NATO, pe fondul unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei.

Anunțul a fost făcut de ministrul german al Apărării Boris Pistorius la o întâlnire a miniștrilor ai Apărării din statele NATO la Bruxelles.

Pistorius a salutat un plan de apărare împotriva dronelor prezentat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, referindu-se la recentele incursiuni pe teritoriul unor țări precum Polonia și Estonia.

„Germania va aduce, desigur, o contribuție vizibilă și aici”, le-a declarat Pistorius reporterilor la Bruxelles.

Pistorius a mai spus că dronele care vor fi cumpărate de Germania vor fi „de toate tipurile și altitudinile” și vor include atât modele pentru apărare cât și de atac, notează Reuters.

„Mai presus de toate, vrem să ne asigurăm că numeroasele inițiative individuale se îmbină, ca niște roți dințate”, a spus Pistorius.

El a mai spus că Germania se va oferi să preia conducerea în planul de înființare a unui scut de apărare aeriană al Uniunii Europene și că Germania își va spori contribuția la operațiunile de poliție aeriană.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a adăugat că Germania va desfășura două avioane Eurofighter în Malbork, în Polonia, din decembrie 2025 până în martie 2026.

Ajutorul militar german pentru Ucraina a depășit două miliarde de dolari

Berlinul va finanța un pachet de armament american în valoare de 500 de milioane de dolari (aproximativ 429,8 milioane de euro) pentru Ucraina, a mai anunțat Pistorius.

Pistorius a spus că pachetul va include sisteme de apărare aeriană, rachete Patriot, sisteme radar și rachete și muniții de artilerie ghidate.

Pachetul abordează „o serie de cerințe urgente ale Ucrainei”, a spus Pistorius.

Separat, ministrul german al Apărării a anunțat livrarea altor două sisteme de apărare aeriană IRIS-T, inclusiv o serie de rachete ghidate, rachete de apărare aeriană trase de pe umăr, arme antitanc, dispozitive de comunicații și arme portabile.

Ajutorul militar german pentru Ucraina a depășit două miliarde de dolari, a spus Pistorius, conform DW.

Foto: Profimedia

