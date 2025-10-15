După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI

Administrația Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, partenerilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene să aloce Ucrainei 0,25% din PIB pentru apărare în 2026, în contextul în care liderii statelor din cadrul NATO au propus deja, la summitul desfășurat în iunie la Haga, contribuții directe pentru ajutarea forțelor militare ucrainene să respingă invazia rusă.

”Aș vrea să adaug câteva cuvinte despre nevoile noastre generale de apărare pentru anul 2026. Estimăm că vom avea nevoie de 120 de miliarde de dolari, din care Ucraina va acoperi 60 de miliarde din resursele proprii. Le cerem partenerilor să ni se alăture pentru a acoperi cealaltă jumătate. Cea mai eficientă metodă de îndeplinire a acestor necesități este ca partenerii noștri europeni și non-europeni să aloce nu mai puțin de 0,25% din PIB pentru a sprijini militar Ucraina”, a declarat Denys Shmyhal, ministrul ucrainean al Apărării, la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la Bruxelles.

NATO a stabilit deja contribuții pentru apărarea Ucrainei

Liderii statelor din cadrul NATO au avertizat că Rusia generează ”amenințări pe termen lung” pentru securitatea spațiului euro-atlantic, astfel că au decis, la summitul din iunie, majorarea cheltuielilor pentru apărare.

”Țările NATO se angajează ca până în 2035 să facă investiții anuale de 5% din PIB în materie de apărare și proiecte asociate apărării, pentru a garanta obligațiile individuale și colective. Investițiile vor asigura că avem forțele, capabilitățile, resursele, infrastructura, disponibilitatea de luptă și reziliența necesare descurajării și apărării. Aliații au stabilit că angajamentul de 5% din PIB va include două categorii esențiale ale investițiilor în apărare. Aliații vor aloca până în 2035 cel puțin 3,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare în cadrul NATO (…) și 1,5% din PIB pentru dezvoltarea infrastructurii esențiale, pentru protejarea rețelelor, pentru reziliența civilă, inovare și consolidarea bazei industriale”, conform Declarației summitului de la Haga.

Alianța Nord-Atlantică a reiterat sprijinul pentru Ucraina, în contextul invaziei militare ruse, fără însă a semnala intenția admiterii în NATO. Cu toate acestea, bugetele naționale pentru apărare vor include contribuții ale statelor NATO pentru Ucraina.

”Statele NATO reafirmă angajamentele suverane de a furniza sprijin Ucrainei, ținând cont de faptul că securitatea Ucrainei contribuie la securitatea noastră. În acest sens, vor exista contribuții directe pentru apărarea Ucrainei și pentru industria ucraineană a apărării în calcularea bugetelor naționale pentru apărare”, subliniază Declarația summitului NATO.

