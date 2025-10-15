Prima pagină » Știri externe » După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI

După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI

15 oct. 2025, 18:19, Știri externe
După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI

Administrația Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, partenerilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene să aloce Ucrainei 0,25% din PIB pentru apărare în 2026, în contextul în care liderii statelor din cadrul NATO au propus deja, la summitul desfășurat în iunie la Haga, contribuții directe pentru ajutarea forțelor militare ucrainene să respingă invazia rusă.

”Aș vrea să adaug câteva cuvinte despre nevoile noastre generale de apărare pentru anul 2026. Estimăm că vom avea nevoie de 120 de miliarde de dolari, din care Ucraina va acoperi 60 de miliarde din resursele proprii. Le cerem partenerilor să ni se alăture pentru a acoperi cealaltă jumătate. Cea mai eficientă metodă de îndeplinire a acestor necesități este ca partenerii noștri europeni și non-europeni să aloce nu mai puțin de 0,25% din PIB pentru a sprijini militar Ucraina”, a declarat Denys Shmyhal, ministrul ucrainean al Apărării, la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la Bruxelles.

NATO a stabilit deja contribuții pentru apărarea Ucrainei

Liderii statelor din cadrul NATO au avertizat că Rusia generează ”amenințări pe termen lung” pentru securitatea spațiului euro-atlantic, astfel că au decis, la summitul din iunie, majorarea cheltuielilor pentru apărare.

”Țările NATO se angajează ca până în 2035 să facă investiții anuale de 5% din PIB în materie de apărare și proiecte asociate apărării, pentru a garanta obligațiile individuale și colective. Investițiile vor asigura că avem forțele, capabilitățile, resursele, infrastructura, disponibilitatea de luptă și reziliența necesare descurajării și apărării. Aliații au stabilit că angajamentul de 5% din PIB va include două categorii esențiale ale investițiilor în apărare. Aliații vor aloca până în 2035 cel puțin 3,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare în cadrul NATO (…) și 1,5% din PIB pentru dezvoltarea infrastructurii esențiale, pentru protejarea rețelelor, pentru reziliența civilă, inovare și consolidarea bazei industriale”, conform Declarației summitului de la Haga.

Alianța Nord-Atlantică a reiterat sprijinul pentru Ucraina, în contextul invaziei militare ruse, fără însă a semnala intenția admiterii în NATO. Cu toate acestea, bugetele naționale pentru apărare vor include contribuții ale statelor NATO pentru Ucraina.

”Statele NATO reafirmă angajamentele suverane de a furniza sprijin Ucrainei, ținând cont de faptul că securitatea Ucrainei contribuie la securitatea noastră. În acest sens, vor exista contribuții directe pentru apărarea Ucrainei și pentru industria ucraineană a apărării în calcularea bugetelor naționale pentru apărare”, subliniază Declarația summitului NATO.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON

VIDEO Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor

Citește și

APĂRARE Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
18:11
Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
EXTERNE Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe
17:58
Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe
VIDEO Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
17:35
Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
VIDEO Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor
17:13
Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor
EVENIMENT Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
EXCLUSIV Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
17:56
Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
17:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
ACTUALITATE Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
17:32
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
POLITICĂ AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
17:31
AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
VIDEO Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței
17:09
Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței