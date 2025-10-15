Prima pagină » Știri externe » Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030

Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030

15 oct. 2025, 18:11, Știri externe
Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030

Uniunea Europeană va propune lansarea unor proiecte comune de apărare aeriană și de drone în lunile următoare, ca parte a unui ambițios plan de reînarmare pe parcursul a următorilor cinci ani.

Documentul a fost consultat de reporterii Bloomberg.

Planul, care este încă supus modificărilor, va fi prezentat joi, înainte ca liderii statelor UE să-l discute săptămâna viitoare la un summit de la Bruxelles.

„Mâine, vom propune obiective clare și repere pentru a elimina lacunele de capabilități, pentru a accelera investițiile în domeniul apărării în statele membre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Thomas Regnier.

„Aliații și partenerii tradiționali își mută atenția către alte regiuni ale lumii”

Conform planului, până la sfârșitul anului 2027, 40% din achizițiile UE din domeniul apărării ar trebui să fie făcute în comun, mai mult decât dublu față de rata actuală.

„Statele autoritare interferează din ce în ce mai mult în societățile și economiile noastre”, se arată în document. „Aliații și partenerii tradiționali își mută atenția către alte regiuni ale lumii”.

Acesta adaugă:

„Rusia militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene în viitorul apropiat”.

Obiectivul: Europa să fie pregătită pentru luptă în 2030

Propunerea, pregătită de Comisia Europeană, prevede o revizuire completă a planificării și achizițiilor militare ale UE.

Statele UE trebuie să-și coordoneze cheltuielile pentru apărare și să creeze rapid coaliții pentru a construi împreună noi programe de apărare. Iar aceste eforturi ar trebui să înceapă în următorul an, dacă se dorește atingerea obiectivului ca Europa să fie pregătită pentru luptă în 2030.

Documentul notează că, deși bugetul de apărare colectivă al UE aproape s-a dublat din 2021 – de la 218 miliarde de euro la 392 de miliarde de euro în 2025 – cheltuielile sunt încă în mare parte necoordonate între statele UE, ceea ce restrânge capacitatea Europei de a se reînarma rapid.

Eforturi comune în mai multe domenii

Planul identifică mai multe domenii în care eforturile comune ar putea ajuta, inclusiv sistemele de apărare aeriană și antirachetă, precum și dronele și contra-dronele.

Pentru a iniția aceste proiecte, despre care spune că ar trebui să fie lansate până la jumătatea anului 2026, planul prevede înființarea de coaliții până la începutul anului 2026.

Obiectivul de achiziții comune de 40% va ajuta la aceste inițiative, spune planul.

În prezent, achizițiile comune sunt sub 20% din total, în ciuda faptului că statele UE s-au angajat în 2007 să ajungă la 35%.

Pentru a respecta termenul final al planului – 2030 – se subliniază că toate proiectele, contractele și finanțarea trebuie să fie demarate până la sfârșitul anului 2028.

Pentru a ajuta la finanțarea consolidării militare a UE, blocul a aprobat deja un fond de 150 de miliarde de euro, alocat în prezent pentru diverse proiecte.

Propunerea Comisiei dorește ca aceste eforturi să fie finalizate până la sfârșitul anului 2030.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

Ministrul polonez de Externe îndeamnă UE să ia măsuri împotriva amenințării rusești/ „Trebuie să-l convingem pe PUTIN că suntem pregătiți”

Citește și

VIDEO După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI
18:19
După ce NATO a stabilit contribuții pentru Ucraina, Kievul cere explicit cote din PIB-urile partenerilor, inclusiv din partea ROMÂNIEI
EXTERNE Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe
17:58
Gucci și alte branduri de modă celebre, acuzate de crearea unui MONOPOL. Comisia Europeană a decis amenzi uriașe
VIDEO Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
17:35
Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru
VIDEO Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor
17:13
Netanyahu s-a prezentat la tribunal, dar a invocat că este bolnav pentru a pleca rapid. Ministrul israelian al Justiției cere limitarea audierilor
EVENIMENT Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Adriana Bahmuțeanu, la capătul puterilor. A chemat poliția de multe ori
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXCLUSIV Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
17:56
Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
17:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitați: Sorina Matei și Marius Tucă
ACTUALITATE Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
17:32
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au LICHIDAT un magazin de electronice
POLITICĂ AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
17:31
AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
VIDEO Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței
17:09
Șacalii prăpădesc Oltenia. Haitele criminale au sfârtecat și animalele lui Gigi Nețoiu. Nimic nu scapă, oi, capre sau viței
VIDEO Dan Bittman, furat de dreptul la VOT, a doua oară. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”
16:41
Dan Bittman, furat de dreptul la VOT, a doua oară. „Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost”