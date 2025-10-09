Prima pagină » Știri externe » Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”

09 oct. 2025, 11:22, Știri externe
Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”

Revista Le Point  din Franța i-a cerut președintelui Emmanuel Macron să demisioneze, în contextul crizei politice care a determinat prăbușirea imediată a noului Guvern.

„Domnule președinte, plecați cu capul sus”, este apelul importantei reviste din Franța.

Această mișcare orientată împotriva lui Emmanuel Macron s-a intensificat odată cu noua criză politică care a determinat, luni, căderea Guvernului. Premierul-desemnat, Sebastien Lecornu, și-a anunțat demisia la doar câteva ore după numirea noului său Guvern, din cauza nemulțumirilor partidelor politice.

Lecornu a încercat să poarte negocieri cu partidele de coaliție privind bugetul pentru 2026 însă nu a obținut niciun rezultat semnificativ. La discuții au participat Republicanii, MoDem, Orizonturi, Renașterea, UDI și Yonne.

Opoziția denunță deciziile președintelui francez

Partidul de extremă-dreapta, Mobilizarea Națională (RN), a refuzat să participe la negocieri și chiar a denunțat „încercările” lui Emmanuel Macron de a-și forma un Guvern care nu reprezintă votul poporului francez.

Fosta președintă a RN, Marine Le Pen, a respins orice posibilitate a revenirii lui Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, insistând că formațiunea de dreapta va fi reprezentată de Jordan Bardella, în cazul organizării unor noi alegeri.

„Dacă poporul francez ne vrea, suntem pregătiți și îl vom trimite pe Jordan Bardella, care va forma un Guvern de coaliție. Dacă nu vom avea o majoritate absolută, vom respecta voința poporului francez”, a indicat Le Pen.

De asemenea, președintele RN, Jordan Bardella, i-a cerut, în  repetate rânduri, lui Macron să demisioneze din  funcția de președinte al Franței.

Aceeași atitudine au avut-o și partide precum Franța Nesupusă, care a cerut, prin intermediul lui Jean-Luc Melanchon, revizuirea „imediată” a moțiunii depuse de 104 parlamentari pentru demiterea lui Macron.

Foto: Profimedia

A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite atât pentru alegerile parlamentare anticipate, cât și pentru prezidențiale

A 3-a zi de CRIZĂ în Franța /Lecornu continuă negocierile pentru adoptarea bugetului/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON

