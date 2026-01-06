Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă

Liderii din peste 30 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, Comisiei Europene și NATO, se întâlnesc marți, la Paris, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință”. Coaliția este formată din state care susțin Ucraina. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan.

Potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, la întâlnire vor participa reprezentanți din Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia și Norvegia, precum și reprezentanți ai NATO, Consiliului European și Comisiei Europene.

Evenimentul va avea loc la Palatul Élysée din Paris, fiind găzduit de președintele francez Emmanuel Macron. Pe agenda summitului „Coaliției de Voință” figurează:

sprijinul continuu pentru Ucraina în contextul războiului cu Rusia;

negocieri privind garanții de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace;

continuarea coordonării politice și strategice între statele membre.

La reuniunea de la Paris va participa și Secretarul general al NATO, Mark Rutte. În mod separat, serviciul de presă al NATO a anunțat că Rutte nu va face declarații presei în timpul vizitei sale.

De asemenea, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, vor călători astăzi la Paris pentru a participa la discuțiile „Coaliției de Voință”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

Turcia va sublinia „prioritatea strategică” a securității Mării Negre la întâlnirea „Coaliției de Voință”

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va declara „prioritatea strategică” a menținerii securității în Marea Neagră la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris, relatează citând o sursă din Ministerul turc de externe, agenția Reuters, citată de BBC.

Turcia, membră a NATO, a menținut relații prietenoase cu Moscova și Kievul pe tot parcursul războiului. Deși a oferit sprijin militar Ucrainei, a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Ankara a avertizat ambele părți cu privire la recenta escaladare a conflictului în Marea Neagră, în urma căreia nave rusești și turcești au fost atacate cu drone, iar porturile ucrainene au fost avariate.

Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”

Președintele Nicușor Dan va participa marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.

În ce privește sprijinul oferit de România Ucrainei, țara noastră susține Kievul cu logistică la graniță, în special transport de armament și combustibil, dar și donații de echipamente militare.

De asemenea, în contextul războiului de la graniță, România își propune să-și majoreze bugetul pentru apărare. Potrivit ministrului Radu Miruță, acesta ar putea crește de la 2,3% din PIB la 2,7%.

Ucraina și aliații europeni au căzut de acord la Kiev să continue demersurile pentru pace

Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit al „Coaliției de Voință”, care va avea loc astăzi în Franța.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și pe succesiunea următorilor pași comuni”, a transmis sâmbătă, pe Telegram, după prima sesiune, negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din luna noiembrie, în vederea încheierii celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, sub coordonarea președintelui american Donald Trump, a cărui administrație a purtat negocieri separate cu Rusia și Ucraina.

În discursul său de Anul Nou pentru 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporție de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condițiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie.

