O serie de generali și ofițeri superiori ai Germaniei s-au strâns, în urmă cu doi ani și jumătate, într-un complex militar din Berlin, ca să lucreze la ceea ce urma să devină un ambițios plan de război, dezvăluie astăzi Wall Street Journal. Presa relatează că aceiași oameni au de gând să pună în aplicare acest plan, dar de la voință până la putință este cale lungă.

Strategia clasificată, prezentată de jurnaliști, arată că oricâte arme și soldați ai avea – toate acestea ar putea, paradoxal, să fie insuficiente în cazul unul conflict militar de amploare între Rusia și Occident. Pentru un război îți trebuie o infrastructură pregătită și o legislație adaptată noilor provocări.

Scenariul Germaniei: Rusia ar ataca NATO în 2029

Berlinul pregătește un plan secret pentru un conflict armat cu Rusia, relatează The Wall Street Journal , citând surse. Potrivit publicației, lucrările la acest plan au început în urmă cu puțin peste doi ani.

Mai mulți generali de top s-au reunit , în urmă cu doi ani și jumătate, într-un complex militar din Berlin, pentru a lucra la ceea ce urma să devină un ambițios plan de război, de după 1945.

Presa relatează că aceiași oameni au de gând să pună în aplicare acest plan.

Planul prevede trimiterea a până la 800.000 de soldați NATO, împreună cu unități germane și americane, la est, pe o ipotetică linie a frontului.

Sursele ziarului susțin că documentul în curs de elaborare este detaliat: hărțile indică poduri, porturi, autostrăzi și râuri de-a lungul cărora se preconizează că vor fi desfășurate trupele.

Oficialii germani au declarat că se așteaptă ca Rusia să fie pregătită și dispusă să atace NATO în 2029. Un eventual armistițiu în Ucraina ar putea elibera resurse și timp pentru ca Rusia să se reorienteze împotriva statelor NATO.

Nemții au construit ”orașe de companie” în 2 săptămâni

Într-o zonă rurală din estul Germaniei, compania de apărare Rheinmetall – cea mai importantă din domeniul militar a Berlinului – a ridicat un „câmp tactic” pentru 500 de soldați , 48 de cabine de duș, cinci stații de alimentare cu carburant, bucătărie de campanie, supraveghere cu drone și paza înarmată împotriva influenței ruse și chineze. Totul fiind construit în doar 14 zile și demontat în șapte.

Probleme pe teren, dificultăți în legislație

Operațiunea a scos la iveală și deficiențe: terenul nu putea găzdui toate vehiculele și avea parcele neconforme, obligând Rheinmetall să transporte soldații cu autobuzul dus-întors.

O repetiție generală anterioară a evidențiat necesitatea unui nou semafor într-o anumită locație pentru a atenua blocajele atunci când convoaiele militare se deplasează prin țară.

Dar dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă planificatorii militari ai Germaniei sunt complicate: statul are reguli greoaie în achiziții publice, legi dificile privind protecția datelor și alte reglementări create pentru o perioadă mai pașnică.

În Germania, pentru un război, 20% din autostrăzi, 25% din porturi trebuie reparate. Investiții de sute de miliarde sunt necesare

Datele publicate de WSJ arată că Germania are însă o problemă structurală pe infrastructură când vine vorba de astfel de operațiuni. Tunelurile și podurile construite sunt adesea prea înguste sau fragile pentru a găzdui convoaie militare.

„În 2009, Berlinul a renunțat la cerințele privind indicatoarele care arătau vehiculele militare pe care drumurile le puteau susține .

Nici măcar infrastructura din epoca Războiului Rece nu este întotdeauna utilizabilă.

Berlinul estimează că 20% din autostrăzi și peste un sfert din podurile rutiere necesită reparații din cauza lipsei cronice de investiții.

Porturile germane de la Marea Nordului și Marea Baltică au nevoie de lucrări în valoare de 15 miliarde de euro, inclusiv 3 miliarde de euro pentru modernizări cu dublă utilizare, cum ar fi consolidarea docurilor, potrivit federației porturilor maritime germane.

O astfel de situație ar limita libertatea de mișcare a armatei în caz de război. Punctele de blocare a forțelor armate de pe harta mobilității sunt printre cele mai bine păzite secrete ale planului”, susțin jurnaliștii.

Dar Germania își propune să ia măsuri:„Pe termen lung, Berlinul vrea să cheltuiască 166 de miliarde de euro până în 2029 pentru infrastructură, inclusiv peste 100 de miliarde de euro pentru căile ferate neglijate de mult timp, și să acorde prioritate infrastructurii cu dublă utilizare”.

Nemții sunt speriați de sabotaje

Problemele din legislația pe timp de pace au îngreunat, de asemenea, protejarea Germaniei împotriva sabotajului – una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă.

Astfel de sabotaje au deja loc, notează jurnaliștii.

„Zeci de atacuri, de la incendieri la cabluri vandalizate, au vizat sistemul feroviar în ultimii ani. În octombrie, un tribunal din München a închis un bărbat pentru că plănuia să saboteze instalații militare și infrastructura feroviară în numele Rusiei. Săptămâna aceasta, Polonia a declarat că Rusia se află în spatele unei explozii care a avariat liniile de cale ferată din estul țării”

Serviciile secrete germane au spus că au făcut aproape 10.000 de verificări ale antecedentelor angajaților operatorilor de infrastructură critică numai anul trecut.

Quantum livrează drone României, Moldovei și Ucrainei. Germaniei, mai puțin

„Dacă Germania va fi centrul NATO, atunci, în calitate de inamic, aș vrea să realizez aceste lucruri: blocarea porturilor, întreruperea alimentării cu energie electrică, perturbarea căilor ferate”, a declarat Paul Strobel, șeful departamentului de relații publice al Quantum Systems

Quantum este un producător de drone susținut de apropiatul lui Trump, Peter Thiel, care poartă discuții cu Bundeswehr-ul pentru a asigura protecția convoaielor și a infrastructurii pentru OPLAN.

Ca unul dintre cele mai mari și mai de succes startup-uri din domeniul apărării din Germania, Quantum a livrat sute de drone în Moldova și România, iar mii de drone zboară zilnic în Ucraina, a declarat Strobel. Cu toate acestea, până acum a vândut doar 14 către Bundeswehr.

Germania a reglementat dronele pentru situații de pace, nu pentru război

Unul dintre principalii vinovați pentru această situație este legislația învechită.

Dronele vândute armatei germane nu pot fi pilotate deasupra zonelor construite. Legea impune, de asemenea, ca acestea să aibă lumini de poziție.„Ceea ce are sens în utilizarea civilă, dar anulează scopul într-un context militar”, a spus Strobel.

Având în vedere creșterea bruscă a sabotajelor, atacurilor cibernetice și intruziunilor în spațiul aerian, diferența dintre pace și război pare din ce în ce mai neclară.

„Amenințările sunt reale”, le-a spus cancelarul Friedrich Merz liderilor de afaceri în septembrie. „Nu suntem în război, dar nu mai trăim în timp de pace”.

