Prima pagină » Știri externe » Germania va furniza GARANȚII de securitate Ucrainei, pentru ca războiul pornit de Moscova să nu se mai repete

Germania va furniza GARANȚII de securitate Ucrainei, pentru ca războiul pornit de Moscova să nu se mai repete

25 aug. 2025, 16:03, Știri externe
Germania va furniza GARANȚII de securitate Ucrainei, pentru ca războiul pornit de Moscova să nu se mai repete

Autoritățile germane vor participa alături de partenerii europeni la conceperea pachetului de condiții prin care securitatea Ucrainei va fi garantată, astfel încât pe viitor să nu mai existe o agresiune rusă.

Aflat în vizită oficială la Kiev, vicecancelarul german Lars Klingbeil a vorbit despre necesitatea formulării unor garanții de securitate pentru ca Ucraina să fie protejată de atacurile rusești, relatează Reuters.

„Ceea ce este important este ca, în cele din urmă, să existe garanții de securitate care să asigure că Ucraina nu va mai fi atacată și invadată de Rusia lui Putin. Pentru a realiza acest deziderat, armata ucraineană trebuie consolidată și producția de arme din Ucraina trebuie dezvoltată”, a declarat Klingbeil.

Vicecancelarul german subliniază că țara sa își asumă responsabilitatea furnizării garanțiilor, doar că deciziile nu trebuie luate fără consimțământul ucrainenilor.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut presiuni pentru o încetare rapidă a războiului, dar Kievul și aliații săi sunt îngrijorați că acesta ar putea încerca să forțeze un acord în termenii Rusiei.

„Orice proces de negociere trebuie să înceapă cu un armistițiu. Cred că mai avem un drum lung de parcurs, pentru că nu-l pot vedea încă pe Vladimir Putin schimbându-și părerea, cedând brusc, dorind să poarte discuții de pace reale, serioase și sustenabile”, transmite Klingbeil.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Serghei Lavrov, condițiile de pace inacceptabile ale Moscovei: NEUTRALITATEA PERMANENTĂ a Ucrainei, în schimbul „unor garanții de securitate”

JD Vance, mulțumit de summit-ul Trump-Putin: „Rusia a făcut concesii semnificative”

Citește și

VIDEO Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
17:13
Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
EXTERNE Oficial israelian: Netanyahu ar trebui să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor / Zeci de morți după un atac asupra unui spital în Gaza
16:57
Oficial israelian: Netanyahu ar trebui să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor / Zeci de morți după un atac asupra unui spital în Gaza
EXTERNE Rusia acuză Ucraina că ar fi bombardat o centrală NUCLEARĂ din regiunea Kursk/ Tensiunile dintre Moscova și Kiev se accentuează
15:35
Rusia acuză Ucraina că ar fi bombardat o centrală NUCLEARĂ din regiunea Kursk/ Tensiunile dintre Moscova și Kiev se accentuează
EXTERNE China exclude posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune de pace din Ucraina /„Informațiile sunt FALSE”
15:00
China exclude posibilitatea de a participa cu trupe la eventuala misiune de pace din Ucraina /„Informațiile sunt FALSE”
EXTERNE Friedrich MERZ își propune ca Germania să își diversifice partenerii comerciali, în contextul taxelor vamale și incertitudinii legate de SUA
14:50
Friedrich MERZ își propune ca Germania să își diversifice partenerii comerciali, în contextul taxelor vamale și incertitudinii legate de SUA
EXTERNE Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace
13:25
Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT de rutină. Cum s-a produs tragedia
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Poliția locală sancționată din cauza unei filmări din trafic, care a fost făcută publică
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate