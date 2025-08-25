Germania va furniza GARANȚII de securitate Ucrainei, pentru ca războiul pornit de Moscova să nu se mai repete

Autoritățile germane vor participa alături de partenerii europeni la conceperea pachetului de condiții prin care securitatea Ucrainei va fi garantată, astfel încât pe viitor să nu mai existe o agresiune rusă.

Aflat în vizită oficială la Kiev, vicecancelarul german Lars Klingbeil a vorbit despre necesitatea formulării unor garanții de securitate pentru ca Ucraina să fie protejată de atacurile rusești, relatează Reuters.

„Ceea ce este important este ca, în cele din urmă, să existe garanții de securitate care să asigure că Ucraina nu va mai fi atacată și invadată de Rusia lui Putin. Pentru a realiza acest deziderat, armata ucraineană trebuie consolidată și producția de arme din Ucraina trebuie dezvoltată”, a declarat Klingbeil.

Vicecancelarul german subliniază că țara sa își asumă responsabilitatea furnizării garanțiilor, doar că deciziile nu trebuie luate fără consimțământul ucrainenilor.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut presiuni pentru o încetare rapidă a războiului, dar Kievul și aliații săi sunt îngrijorați că acesta ar putea încerca să forțeze un acord în termenii Rusiei.

„Orice proces de negociere trebuie să înceapă cu un armistițiu. Cred că mai avem un drum lung de parcurs, pentru că nu-l pot vedea încă pe Vladimir Putin schimbându-și părerea, cedând brusc, dorind să poarte discuții de pace reale, serioase și sustenabile”, transmite Klingbeil.

