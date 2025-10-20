GESTUL făcut de un bărbat după o ceartă cu soția, în timp ce ea conducea mașina în care se aflau și copiii lor. „Regretă răul pe care l-a făcut”

Un bărbat francez, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare de către Tribunalul Judiciar din Laval, vineri, fiind acuzat de violențe comise asupra familiei sale.

Printre altele, el ar fi provocat un accident rutier, după o ceartă cu soția, în timp ce în mașină se aflau și cei doi copiii ai familiei, potrivit FranceBleu.fr.

Pe lângă pedeapsa primită, bărbatul violent a primit și obligația de a urma un tratament psihologic timp de doi ani. De asemenea, el mai trebuie să plătească 500 de euro fiecăruia dintre cei doi copii.

El s-a arătat extrem de agresiv față de familia sa, de două ori în acest an, în zona Coëvrons, din Franța, dar în instanță s-a arătat timid și rușinat, rostind puține cuvinte, o atitudine care contrastează puternic cu brutalitatea de care a dat dovadă în două rânduri în cursul anului, comentează sursa citată.

În data de 23 februarie, la Évron, în timpul unei dispute cu partenera sa, acesta a lovit-o de mai multe ori peste față, de față cu copiii lor, în vârstă de 2 și 12 ani (fiul său și fiica partenerei).

Apoi, bărbatul și-a pierdut controlul și a devastat apartamentul: a spart mobilierul și a răsturnat lucruri peste tot.

„În Livet, în luna august, a avut loc un nou «moment de pierdere a controlului»”, după cum a relatat avocata sa.

Fiind pasager în mașină, alături de toată familia, bărbatul a tras brusc frâna de mână în timp ce vehiculul rula cu 80 km/h, într-un nou acces de furie.

Mașina s-a răsturnat pe o distanță de aproximativ 50 de metri, dar – din fericire -copiii și femeia au scăpat doar cu câteva zgârieturi și o mare sperietură.

„Regretă răul pe care l-a făcut. Bărbatul și partenera sa au început o terapie de cuplu, deoarece «ea a decis să-i mai ofere o a doua șansă»”, a declarat avocata apărării.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock