„Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump

De când s-a căsătorit cu fiica cea mare a lui Donald Trump, Ivanka, în 2009, pe umerii miliardarului american Jared Kushner a căzut o responsabilitate imensă. Socrul său, actualul președinte al Statelor Unite, i-a pasat, de-a lungul anilor, povara unora dintre cele mai imposibile misiuni diplomatice ale Americii.

În timpul primului mandat al lui Trump, Kushner a condus eforturile președintelui pentru ca statele arabe să normalizeze relațiile cu Israelul. În urmă cu câteva luni, președintele SUA i-a cerut să participe la negocierea unui acord de pace între Israel și Hamas, în Fâșia Gaza. Acum, sarcina sa este să reducă la tăcere armele și dronele de pe linia frontului din Donbas, Ucraina.

Cine este Jared Kushner

Născut în 1981, într-o familie înstărită din New Jersey, Jared Kushner este unul dintre cei patru copii ai dezvoltatorului imobiliar Charles Kushner. În 2003 a absolvit cursurile Universității Harvard. Totuși suse din presa americană sugerează că acesta a avut un performanță academică modestă în liceu și a fost admis la Harvard după ce tatăl său a donat mai multe fonduri universității.

În 2005, Charles Kushner a pledat vinovat pentru infracțiuni care au inclus evaziune fiscală și manipulare de martori, precum și pentru donații ilegale pentru campanii politice. A primit o condamnare la doi ani de închisoare. Când Charles era în închisoare, Jared a preluat afacerea imobiliară familiei. În 2006, Jared Kushner a cumpărat The New York Observer și a devenit editor la doar 25 de ani. În anul următor, a făcut din nou senzație prin achiziționarea unei clădiri de birouri din Manhattan, pentru suma considerată record atunci de 1,8 miliarde de dolari. Kushner a devenit CEO al Kushner Companies în 2008.

În 2009, după doi ani de relație, s-a căsătorit cu Ivanka Trump, fiica unui alt magnat imobiliar din America, Donald Trump. Cei doi au împreună trei copii, iar Ivanka s-a convertit și ea la iudaismul ortodox, care este religia lui Kushner.

Consilier al lui Donald Trump dintr-o familie democrată

Deși provine dintr-o familie democrată (Charles Kushner a fost un important susținător financiar al Partidului Democrat n.r.) Jared Kushner a devenit un consilier cheie al lui Trump în campania sa pentru a deveni candidatul republican la alegerile prezidențiale din 2016. Când Donald Trump a devenit președintele SUA în 2017, Jared s-a alăturat Casei Albe ca și consilier senior.

Portofoliul său includea reforma justiției penale, problemele lanțului de aprovizionare în contextul pandemiei și relațiile SUA-Orientul Mijlociu. Legăturile sale strânse cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman din acei ani au devenit ulterior fundamentul rețelei sale de afaceri. În 2021, după ce a părăsit guvernul Trump, Kushner a fondat Affinity Partners, cu sediul în Miami. Firma a atras miliarde de dolari în angajamente, în special 2 miliarde de dolari din PIF-ul Arabiei Saudite.

Potrivit Jurnaliștilor Forbes, datorită talentului său de a strânge fonduri de la susținători de renume din Orientul Mijlociu, Kushner este a devenit în septembrie 2025 miliardar. Forbes estimează averea sa la puțin peste 1 miliard de dolari, față de cel puțin 900 de milioane de dolari în urmă cu un an. El se alătură listei miliardarilor familiei, alături de fratele său Josh (avere netă: 5,2 miliarde de dolari) și de socrul său, președintele Donald Trump (7,3 miliarde de dolari).

Jared Kushner, trimisul special al lui Trump pentru Ucraina

Încercând cu orice preț să demonstreze că poate ajunge la un acord de pace cu președintele rus Vladimir Putin, Donald Trump a decis să pună un membru al familiei sale în fruntea echipei care încearcă să pună capăt războiului Kremlinului.

Astfel că, blocați într-o sală de conferințe monotonă de la Geneva,în noiembrie, oficialii ucraineni nu au putut să nu observe cum un delegat american „tasta furios la laptop“, scrie Financial Times (FT).

„Am fost oarecum surprins să-l văd pe Jared Kushner la început… dar apoi i-am apreciat starea de spirit”, a spus Sergiy Kyslytsya, unul dintre miniștrii ucraineni prezenți la întâlnirile de la Geneva de luna trecută.

În Gaza, cu un plan în 20 de puncte care purta numele președintelui SUA, trimișii lui Trump Witkoff și Kushner au reușit să obțină un armistițiu „fragil“ între Israel și Hamas și la eliberarea ostaticilor israelieni rămași.

După acea înțelegere, cei doi negociatori s-au adresat Ucrainei. În ciuda experienței sale limitate în regiune, implicarea lui Kushner este „per total, un lucru bun”, a declarat Philip Gordon, care a fost consilier pe probleme de securitate națională al fostei vicepreședinte Kamala Harris.

„La fel ca Witkoff, el se bucură în mod clar de încrederea președintelui, ceea ce este o cerință pentru orice negociator de succes.” „Spre deosebire de Witkoff, el are experiență în diplomație”, a adăugat Gordon.

Potrivit jurnaliștilor FT, faptul că Jared Kushner a preluat misiunea de mediator, în acest an, a fost un lucru neașteptat. Când Trump s-a întors la Casa Albă, ginerele său a insistat că acesta va evita să intre în guvern.

Kushner a declarat că principalul său obiectiv era startup-ul său de capital privat Affinity Partners, pe care l-a înființat a doua zi după ce Trump a părăsit funcția, în 2021.

„Principalul meu obiectiv este Affinity, așa că nu mai prevăd că voi juca un rol activ în aceste discuții”, a declarat el pentru Financial Times în ianuarie, când a fost întrebat despre eforturile administrației de a extinde acordurile Abraham ale lui Trump, care au stabilit legături diplomatice între Israel și patru state arabe. „Cred că i-aș putea fi de ajutor lui Steve, așa că sunt aici să dau sfaturi, dacă este nevoie”, a spus el.

Fondul a făcut obiectul unei anchete a Congresului conduse de democrați, care urmărește să investigheze orice suprapunere între afacerile lui Kushner și perioada sa la guvernare. Kushner a respins anchetele ca fiind motivate politic.

Kushner și Witkoff, un prieten vechi și partener de golf al președintelui Trump, sunt din generații diferite, dar apropiați, a declarat un oficial american. Witkoff a declarat în februarie că ginerele președintelui l-a „convins” să accepte postul de trimis al lui Trump. Cei doi se sunau adesea pentru a schimba idei, a declarat o sursă din aproopierea celor doi.

Președintele are încredere în talentul diplomatic al ginerelui său

„Îl aducem întotdeauna pe Jared când vrem să încheiem acorduri”, a spus Trump, într-un discurs adresat parlamentului israelian în octombrie, în timp ce Kushner privea de la balcon. „Avem nevoie de acel creier uneori.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“

Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis

Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie