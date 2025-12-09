Prima pagină » Știri externe » Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie

09 dec. 2025, 13:20, Știri externe
Oferta de preluare ostilă a Paramount Skydance pentru Warner Bros. Discovery (WBD) este susținută de o serie de investitori, inclusiv de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, conform documentului depus de Paramount la Comisia de Valori Mobiliare din SUA. Jared Kushner în ultimele luni a acționat ca negociator al administrației SUA pe Gaza și Ucraina.

Președintele SUA și-a exprimat anterior intenția de a bloca acordul dintre Warner Bros. și Netflix. Pe 5 decembrie, Netflix a anunțat că vrea să achiziționeze serviciul de streaming HBO Max, studiourile de film și alte active de la WBD pentru suma de 82,7 miliarde de dolari. Aceasta ar oferi Netflix acces la portofoliul de filme și seriale de la WBD și HBO Max. Cu toate acestea, mulți au criticat acordul, iar Donald Trump a declarat că acordul trebuie reconsiderat, deoarece creează o companie cu „o cotă de piață prea mare”.

Paramount vrea o preluare ostilă a Warner Bros. Discovery

Paramount a anunțat ieri că încearcă o preluare ostilă a WBD, deoarece toate cele șase oferte anterioare depuse către conducerea Warner Bros. în ultimele 12 săptămâni „nu au primit un răspuns adecvat”. Paramount încearcă să cumpere acțiuni WBD direct de la acționarii companiei la 30 de dolari pe acțiune, evaluând studioul la 108,4 miliarde de dolari.

Paramount, prin compania Skydance, a lansat o ofertă ostilă de preluare a întregului grup Warner Bros. Discovery (WBD), proprietarul studiourilor Warner Bros. și HBO. Această mișcare vine după ce consiliul de administrație al WBD a respins ofertele anterioare ale Paramount în favoarea unei oferte separate din partea Netflix. Conform documentelor depuse de Paramount, oferta de preluare a WBD este susținută de co-fondatorul Oracle, Larry Ellison (tatăl fondatorului Paramount Skydance, David Ellison), RedBird Capital Partners, fondurile suverane de investiții din Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi și firma de investiții Affinity Partners a lui Jared Kushner. Amploarea investiției ginerelui lui Donald Trump în tranzacție nu este dezvăluită.

Pe 5 decembrie, Netflix a ajuns la un acord cu Warner Bros. Discovery pentru a cumpăra studiourile de film și televiziune și divizia de streaming, inclusiv HBO Max, pentru suma de 82,7 miliarde de dolari, inclusiv datoriile. Această ofertă nu includea și rețelele TC prin cablu ale WBD, cum ar fi CNN sau TNT. Contra-oferta celor de la Paramount este considerată o „alternativă superioară”, care oferă mai mulți bani în avans acționarilor și preia întreaga companie, argumentând, de asemenea, că o tranzacție cu Netflix ar putea întâmpina probleme de reglementare mai mari din cauza cotei de piață deja dominante a gigantului de streaming.

Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a confirmat că va analiza cu atenție oferta Paramount, dar, pentru moment, rămâne dedicat acordului cu Netflix și a sfătuit acționarii să nu ia nicio măsură imediată.

