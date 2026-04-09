Premierul italian Giorgia Meloni s-a distanțat de Donald Trump în timpul discursului de joi din fața Parlamentului, în încercarea de a-și salva funcția de premier după înfrângerea din cadrul referendumului eșuat de luna trecută.

„Occidentul stă pe două picioare: cel european și cel american. Dacă nu se mișcă în aceeași direcție, riscă să paralizeze”, a spus Meloni. Premierul italian a precizat că va continua „să creadă în necesitatea de a lucra pentru a asigura unitatea Occidentului”.

Cunoscută ca un aliat politic de nădejde al președintelui american în Europa, Giorgia Meloni încearcă să se distanțeze de acesta. Discursul ei vine după ce referendumul convocat de Meloni în privința reformei justiției a eșuat. Rezultatul negativ la acest referendum a fost văzut atunci ca un vot negativ pentru Meloni însăși.

Aliații politici ai premierului italian dau vina, pentru eșecul referendumului, pe creșterea prețurilor la energie cauzată de războiul din Iran și pe prietenia acesteia cu Trump, care este din ce în ce mai mult percepută ca fiind una toxică chiar și pentru politicienii de dreapta.

„Așa cum este normal între aliați, trebuie să spunem clar chiar și atunci când nu suntem de acord”, a declarat Meloni în fața parlamentului. Ea a continuat să enumere episoade în care a susținut că guvernul său s-a opus Casei Albe, de la tarife „pe care le-am definit de multe ori ca o alegere greșită”, până la apărarea „onoarei soldaților noștri din Afganistan, care au fost definiți ca inutili” și protejarea integrității teritoriale a Groenlandei alături de aliații europeni.

