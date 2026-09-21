Prima pagină » Știri externe » Google, amendat cu 403 milioane de euro pentru folosirea datelor de localizare

Google, amendat cu 403 milioane de euro pentru folosirea datelor de localizare

Google, amendat cu 403 milioane de euro pentru folosirea datelor de localizare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Google a fost amendat cu 403 milioane de euro de Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor (DPC), care a constatat încălcări ale normelor europene privind folosirea datelor de geolocalizare ale utilizatorilor. Este a patra cea mai mare sancțiune aplicată până acum de autoritatea irlandeză, care supraveghează compania la nivel european.

Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor (DPC) a anunțat luni că gigantul american Google a încălcat prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în ceea ce privește modul în care a folosit și a informat utilizatorii despre datele lor de localizare, relatează Le Figaro.

Autoritatea irlandeză supraveghează Google la nivel european deoarece compania are sediul central european la Dublin.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Autoritatea: utilizatorii nu știau cum le erau folosite datele

Datele de geolocalizare pot „îmbunătăți utilitatea serviciilor online, dar pot, de asemenea, dezvălui o cantitate semnificativă de informații despre o persoană, inclusiv informații inerent private”, a remarcat Graham Doyle, comisarul Comisiei pentru Protecția Datelor (DPC), într-un comunicat.

Comisarul DPC, a declarat că, din cauza deficiențelor constatate în cazul Google, utilizatorii„ar putea să nu fie conștienți de faptul că locația lor era utilizată, de exemplu, pentru a-i influența prin publicitate sau pentru a le deduce interesele și ar putea pierde controlul asupra datelor lor personale”.

Funcțiile Google analizate în cadrul anchetei

Investigația a fost deschisă în februarie 2020, în urma unor plângeri depuse de mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor. Ancheta a analizat perioada 2018-2020 și a vizat trei funcții ale Google: „Activitatea de pe web și din aplicații”, „Istoricul locațiilor” și „Precizia locației”.

Google susține că sancțiunea vizează practici mai vechi, care au fost între timp modificate.

„Acest caz se referă la reguli istorice care au fost actualizate ulterior. Începând cu 2019, ne-am evoluat semnificativ practicile și am lansat instrumente robuste care simplifică gestionarea datelor de locație”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Google mai este vizat de trei anchete

Compania se află în prezent în atenția DPC în alte trei investigații, toate fiind, potrivit autorității, într-un stadiu avansat.

Cea mai mare amendă aplicată vreodată de autoritatea irlandeză a fost primită de Meta în 2023. Compania a fost sancționată atunci cu 1,2 miliarde de euro pentru transferul datelor utilizatorilor către Statele Unite, în contextul îngrijorărilor privind accesul agențiilor americane de supraveghere la aceste informații.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AGRICULTURĂ Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
16:43
Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
ALEGERI Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
16:15
Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
FLASH NEWS Trump anunță că Rusia și-a pierdut controlul asupra industriei de rafinare a petrolului din cauza războiului cu Ucraina: „Ce rușine”
16:08
Trump anunță că Rusia și-a pierdut controlul asupra industriei de rafinare a petrolului din cauza războiului cu Ucraina: „Ce rușine”
REACȚIE Ce scrie presa străină despre noile acuzații ale DIICOT la adresa lui Călin Georgescu. Jurnaliștii de la TASS, printre primii care au relatat
15:58
Ce scrie presa străină despre noile acuzații ale DIICOT la adresa lui Călin Georgescu. Jurnaliștii de la TASS, printre primii care au relatat
FLASH NEWS Comisia Europeană a publicat proiectul listei țărilor care ar putea importa deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după mai 2027
15:55
Comisia Europeană a publicat proiectul listei țărilor care ar putea importa deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după mai 2027
CONTROVERSĂ CNN, MSNOW și Politico au dat în judecată administrația Trump, după președintele SUA le-a interzis accesul la Casa Albă. Când ar putea fi organizate primele audieri
15:10
CNN, MSNOW și Politico au dat în judecată administrația Trump, după președintele SUA le-a interzis accesul la Casa Albă. Când ar putea fi organizate primele audieri
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Ce se întâmplă doctore
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Șobolanii scot un sunet special de satisfacție atunci când ronțăie mâncare gustoasă, precum ciocolata
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
TEHNOLOGIE Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE
16:43
Comisia Europeană îmbunătățește eficiența energetică și sustenabilitatea centrelor de date din UE
FLASH NEWS UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
16:42
UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
REACȚIE Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației
16:27
Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
16:14
Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate
16:14
Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate
AGRICULTURĂ Ultimele zile pentru ajutorul de stat de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine și porcine
16:14
Ultimele zile pentru ajutorul de stat de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine și porcine

Cele mai noi

Trimite acest link pe