Google a fost amendat cu 403 milioane de euro de Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor (DPC), care a constatat încălcări ale normelor europene privind folosirea datelor de geolocalizare ale utilizatorilor. Este a patra cea mai mare sancțiune aplicată până acum de autoritatea irlandeză, care supraveghează compania la nivel european.

Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor (DPC) a anunțat luni că gigantul american Google a încălcat prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în ceea ce privește modul în care a folosit și a informat utilizatorii despre datele lor de localizare, relatează Le Figaro.

Autoritatea irlandeză supraveghează Google la nivel european deoarece compania are sediul central european la Dublin.

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Autoritatea: utilizatorii nu știau cum le erau folosite datele

Datele de geolocalizare pot „îmbunătăți utilitatea serviciilor online, dar pot, de asemenea, dezvălui o cantitate semnificativă de informații despre o persoană, inclusiv informații inerent private”, a remarcat Graham Doyle, comisarul Comisiei pentru Protecția Datelor (DPC), într-un comunicat.

Comisarul DPC, a declarat că, din cauza deficiențelor constatate în cazul Google, utilizatorii„ar putea să nu fie conștienți de faptul că locația lor era utilizată, de exemplu, pentru a-i influența prin publicitate sau pentru a le deduce interesele și ar putea pierde controlul asupra datelor lor personale”.

Funcțiile Google analizate în cadrul anchetei

Investigația a fost deschisă în februarie 2020, în urma unor plângeri depuse de mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor. Ancheta a analizat perioada 2018-2020 și a vizat trei funcții ale Google: „Activitatea de pe web și din aplicații”, „Istoricul locațiilor” și „Precizia locației”.

Google susține că sancțiunea vizează practici mai vechi, care au fost între timp modificate.

„Acest caz se referă la reguli istorice care au fost actualizate ulterior. Începând cu 2019, ne-am evoluat semnificativ practicile și am lansat instrumente robuste care simplifică gestionarea datelor de locație”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Google mai este vizat de trei anchete

Compania se află în prezent în atenția DPC în alte trei investigații, toate fiind, potrivit autorității, într-un stadiu avansat.

Cea mai mare amendă aplicată vreodată de autoritatea irlandeză a fost primită de Meta în 2023. Compania a fost sancționată atunci cu 1,2 miliarde de euro pentru transferul datelor utilizatorilor către Statele Unite, în contextul îngrijorărilor privind accesul agențiilor americane de supraveghere la aceste informații.