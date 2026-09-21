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Comisia Europeană a publicat proiectul listei țărilor care ar putea importa deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după mai 2027

Comisia Europeană a publicat proiectul listei țărilor care ar putea importa deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după mai 2027
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Comisia Europeană a pus în dezbatere publică proiectul listei țărilor din afara OCDE care vor putea primi în continuare deșeuri nepericuloase din UE, începând cu 21 mai 2027. Observațiile pot fi transmise până la 16 octombrie 2026, potrivit EU Brussels.

Proiectul se sprijină pe evaluarea cererilor depuse de 32 de state. Executivul european precizează că numărul cererilor nu echivalează cu numărul autorizațiilor și că lista nu este definitivă.

Regulamentul privind transferurile de deșeuri, adoptat în 2024, interzice în principiu exporturile de acest tip către țările din afara OCDE. Fac excepție statele care cer să primească deșeurile și dovedesc că le pot gestiona durabil, în condiții sigure pentru mediu. Lista va fi actualizată cel puțin o dată la doi ani, iar țările care nu figurează pe ea pot depune sau redepune cereri.

Miza este considerabilă. În 2025, UE a exportat 32 de milioane de tone de deșeuri, iar aproximativ 40% au ajuns în țări din afara OCDE. Comisia vrea să evite transferul problemelor de mediu către state care se confruntă deja cu dificultăți în gestionarea propriilor deșeuri.

Evaluarea la nivel de țară nu îi scutește pe exportatori de răspundere. Firmele vor trebui să asigure audituri independente la instalațiile de destinație, iar un rezultat negativ înseamnă oprirea exporturilor către instalația respectivă. Schema privește deșeurile nepericuloase destinate valorificării. Interdicțiile privind deșeurile periculoase trimise la valorificare și deșeurile destinate eliminării rămân în vigoare.

Plasticul are un calendar separat   

Exporturile de deșeuri din plastic către țările din afara OCDE vor fi interzise de la 21 noiembrie 2026, cu șase luni înainte de intrarea în vigoare a noului regim general. Lista aflată în consultare nu modifică această interdicție. În 2025, aproximativ jumătate din exporturile europene de deșeuri din plastic au ajuns în state din afara OCDE, principalele destinații fiind Malaysia, Indonezia și Vietnam.

Pentru destinațiile din OCDE, Comisia verifică dacă plasticul importat este gestionat corect. Prima evaluare privește Turcia, care a primit din UE 510.000 de tone în 2025, din cele 1,4 milioane de tone de deșeuri din plastic exportate la nivel mondial.

Potrivit evaluării, Turcia și-a consolidat legislația, a intensificat controalele și a înăsprit sancțiunile. Rămân însă lacune privind cantitățile de deșeuri generate și tratate, aplicarea efectivă a regulilor și împărțirea atribuțiilor între autorități. Comisia cere și clarificări despre efectul importurilor asupra gestionării deșeurilor produse în interiorul țării.

Raportul nu concluzionează că Turcia gestionează necorespunzător plasticul importat din UE. El arată că sunt necesare îmbunătățiri substanțiale și informații suplimentare. Comisia va continua dialogul și monitorizarea, iar o nouă evaluare este programată până la sfârșitul anului 2028.

Cine poate participa la consultare

Comisia așteaptă observații de la cetățeni, companii, organizații neguvernamentale, autorități publice și cercetători. Prima listă va fi stabilită după încheierea consultării, până la sfârșitul anului 2026.

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