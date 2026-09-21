După ce a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în cadrul Guvernului Republicii Moldova, deputatul USR Claudiu Năsui și-a dat demisia astăzi, 21 septembrie, din Parlamentul României. În locul său va veni avocatul din Baroul București, Mihai-Alexandru Badea. Deputatul USR a trimis o scrisoare Camerei Deputaților prin care și-a anunțat decizia de a renunța la mandatul parlamentar.

„Vă înaintez prezenta demisie din calitatea de deputat în Parlamentul României. Prezenta decizie reprezintă exercitarea opțiunii mele legale de renunțare la mandatul parlamentar în urma notificării transmise Biroului Permanent cu privire la starea de incompatibilitate intervenită ca urmare a numirii mele în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul Guvernului Republicii Moldova”, se arată în scrisoarea trimisă de Năsui, conducerii Camerei Deputaților din Parlament.

Claudiu Năsui și-a depus juramântul de învestire în funcția de ministru al Digitalizării în Republica Moldova pe 28 august

Deputatul USR își depusese deja jurământul de învestire în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova pe 28 august.

Mihai Badea îi va lua locul lui Claudiu Năsui în Camera Deputaților

După ce și-a anunțat demisia Năsui, conducerea USR a transmis Secretariatului General al Camerei Deputaților o adresă oficială prin care a anunțat numele persoanei care îl va înlocui în funcția de deputat.

„Următoarea persoană pe lista de candidați al USR (Uniunea Salvați România) pentru Camera Deputaților din Parlamentul României, în circumscripția electorală nr. 42 București din data de 1 decembrie 2024 și care este membru al Partidului Uniunea Salvați România, este domnul Badea Mihai-Alexandru”, au menționat reprezenanții USR.

Mihai Badea s-a înscris în USR Sectorul 1 în 2016

Mihai Alexandru Badea este în rezent avocat în Baroul București și a mai fost deputat USR între anii 2020 și 2024. Acesta s-a înscris în USR Sectorul 1 în 2016 și a fost implicat în campania „Fără Penali în Funcții Publice”. În acest proiect, Mihai Badea a fost președintele comitetului de inițiativă și coordonator juridic al proiectului. Mihai-Alexandru Badea a fost implicat în redactarea unor inițiative legislative și sesizări adresate Curții Constituționale.

Premierul Moldovei l-a propus la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Claudiu Năsui pleacă din Parlament după ce premierul moldovean Vasile Tofan l-a propus la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Tofan a anunțat că printre prioritățile viitorului ministru se vor număra debirocratizarea, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea unor obstacole pentru întreprinderile mici și mijloci.