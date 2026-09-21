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Anchetă DNA în cazul unor importuri din Ucraina

Anchetă DNA în cazul unor importuri din Ucraina
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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut luni, 21 septembrie, 54 de percheziții în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, într-un dosar de corupție legat de trecerea frontierei în nord-estul țării, potrivit unui comunicat emis de DNA.  Anchetatorii suspectează că unii funcționari din cadrul autorităților de frontieră au primit mită pentru a permite unor persoane să treacă cu mărfuri interzise sau cu produse aduse din Ucraina în cantități mai mari decât cele admise de lege. Potrivit DNA, banii ar fi fost oferiți în schimbul unor acte contrare atribuțiilor de serviciu.

Dosarul este instrumentat de Serviciul Teritorial Suceava al DNA, iar faptele investigate s-ar fi petrecut între 2023 și 2026.

Perchezițiile domiciliare au loc în baza unor autorizații emise de instanță. Sunt vizate sediile mai multor instituții publice, locuințele unor persoane fizice, precum și sediile și punctele de lucru ale unor firme.

DNA nu precizează legături cu domeniul agricol

Comunicatul DNA nu precizează dacă dosarul are legătură cu domeniul agricol. În ultima perioadă, fermierii au cerut însă controale mai dure pentru transporturile agroalimentare venite din Ucraina, în special pentru cele cu cereale. Procurorii anunță că vor transmite detalii suplimentare când stadiul anchetei o va permite.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis conducerea Direcției Naționale Anticorupție.

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