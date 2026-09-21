Sorin Grindeanu comentează noile acuzații aduse lui Călin Georgescu, în contextul perchezițiilor DIICOT

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat după ce fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a ajuns în centrul unei anchete DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism), în care este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, după ce ar fi escrocat un afacerist cu peste un milion de euro.

Potrivit președintelui social-democrat, având în vedere că ancheta este în derulare, magistrații sunt cei care vor face lumină în acest dosar. Totodată, Călin Georgescu are dreptul de a-și susține cazul în fața instanței pentru a-și demonstra vinovăția. Sorin Grindeanu a refuzat să facă remarci personale cu privire la situația lui Călin Georgescu.

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„Aşa cum nu am comentat când a început dosarul lui Ciucu, aşa cum n-am comentat când au fost chestiuni cu Trăilă, aşa cum n-am comentat când şi-a luat decizie definitivă Fritz, nu o să comentez nici când au început aceste lucruri. E treaba Justiţiei să dovedească, a domnului Călin Georgescu să-şi arate nevinovăţia şi nu comentez deciziile de acest tip. Eu cred că deocamdată are probleme (Călin Georgescu – n.r.). Cred că deocamdată trebuie să-şi arate domnia sa nevinovăţia având în vedere aceste lucruri şi, după aceea, vom vedea”, a afirmat Grindeanu, într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

Călin Georgescu, dus la DIICOT pentru audieri

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost adus luni la sediul DIICOT, după ce a fost ridicat de procurori direct din trafic, în timp ce se deplasa la înot. Georgescu este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au declanșat luni, 21 septembrie, o amplă acțiune în cadrul căreia au fost efectuate cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat în acest dosar depășește 1,1 milioane de euro.

După aproximativ 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost preluat de la vila sa din Mogoșoaia și se îndreaptă spre sediul DIICOT, pentru audieri.