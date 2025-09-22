CUTREMUR în Grecia, pe Muntele Athos. De ce oamenii de știință atrag atenția asupra activității seismice din zonă

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a înregistrat luni dimineață pe Muntele Athos din nordul Greciei, iar autoritățile elene transmit că nu au fost înregistrate victime în urma seismului.

Conform datelor revizuite de seismologi, epicentrul a fost situat la aproximativ nouă kilometri vest de Karyes, centrul administrativ al Muntelui Athos, o regiune autonomă a Greciei. Cutremurul s-a produs la o adâncime de opt kilometri, fiind relativ superficial și mai ușor resimțit la suprafață. Seismul a fost simțit în mai multe zone din apropiere, dar până în acest moment nu au fost înregistrate pagube materiale și nici persoane rănite în urma cutremurului, scrie publicația To Vima.

Ce spun specialiștii despre cutremurul de pe Muntele Athos

Deși experții subliniază că nu există motive de alarmă, fenomenul atrage atenția comunității științifice. Efthymios Lekkas, președintele Organizației de Planificare și Protecție împotriva Cutremurelor din Grecia, a remarcat că activitatea seismică din zonă este în continuă creștere de la începutul anului 2024, cu peste 1.000 de cutremure, de intensități mai mici, fiind înregistrate în această perioadă. Dintre acestea, zece au avut o magnitudine de peste 4,0, inclusiv un cutremur de 5,2 înregistrat acum trei luni, acesta fiind cel mai puternic de până acum.

„Nu ne îngrijorează, dar dintr-o perspectivă științifică suntem atenți. Falia care produce aceste cutremure are încă energie, deși nu cred că va fi depășit nivelul de 5,2”, a declarat Lekkas pentru postul public de televiziune ERT.

El a explicat că această falie nu a produs cutremure înainte de 2024 și a fost identificată abia recent cu ajutorul unor tehnologii noi. Situată parțial sub fundul mării și extinzându-se spre uscat, dimensiunile și limitele acestei falii rămân neclare momentan.

„Nu putem prezice intențiile naturii”, a spus Lekkas, subliniind că cutremurele sunt mult mai greu de prognozat decât evenimentele meteorologice. „Tot ce știm se bazează pe înregistrări seismice, care nu reflectă întotdeauna procesele exacte care au loc în subteran”, a adăugat specialistul.

Sursa foto: Shutterstock