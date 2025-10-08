Prima pagină » Știri externe » Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei

Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei

08 oct. 2025, 11:28
Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei

Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a afirmat, într-o conferință de presă desfășurată la Stockholm, că a fost „răpită și torturată” de forțele armate israeliene în timpul unei misiuni umanitare spre Fâșia Gaza. Thunberg a refuzat însă să ofere detalii suplimentare despre tratamentul la care ar fi fost supusă.

„Personal, nu vreau să dezvălui la ce am fost supusă, fiindcă nu vreau să ajungă în titluri și ‘Greta a fost torturată’, fiindcă nu acesta este subiectul aici”, a spus activista, subliniind că suferințele ei nu se compară cu cele trăite zilnic de locuitorii din Gaza.

Ea a adăugat că, în timpul detenției, nu a avut acces la apă curată, iar alți prizonieri nu au primit medicamente esențiale.

Reacția Israelului: „Toate drepturile deținuților au fost respectate”

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns imediat solicitării agenției Reuters de a comenta acuzațiile, însă, potrivit declarațiilor anterioare, oficialii de la Ierusalim au negat constant tratamentele abuzive asupra deținuților.

„Toți deținuții au avut acces la apă, alimente și toalete; nu li s-a refuzat asistența juridică și toate drepturile lor au fost respectate în întregime”, a declarat săptămâna trecută un purtător de cuvânt al instituției.

Flotila „Global Sumud” și tentativa de a sparge blocada din Gaza

Greta Thunberg se afla la bordul unuia dintre vasele flotilei Global Sumud, o inițiativă internațională care încerca să transporte ajutoare umanitare către Gaza și, în același timp, să atragă atenția asupra crizei umanitare din enclava palestiniană.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, 2,2 milioane de oameni din Fâșia Gaza au fost strămutați din casele lor, iar foametea și lipsa accesului la resurse de bază continuă să afecteze grav populația civilă.

În total, 479 de persoane din flotilă — inclusiv Thunberg — au fost arestate de forțele israeliene și ulterior expulzate din Israel.

Controverse privind situația umanitară și acuzațiile de propagandă

Autoritățile israeliene susțin că relatările despre foametea din Gaza sunt „exagerate”. Ei spun că flotila Sumud reprezintă un „artificiu mediatic” menit să servească intereselor grupării islamiste Hamas.

Activiștii, în schimb, afirmă că scopul misiunii a fost strict umanitar și că operațiunea navală s-a desfășurat pașnic până la intervenția forțelor israeliene.

Arestări repetate și critici la adresa guvernului suedez

Nu este prima dată când Greta Thunberg este reținută în legătură cu acțiunile sale pro-palestiniene. În iunie, activista fusese arestată pentru o altă tentativă de a sparge blocada impusă de Israel asupra Gazei.

Sâmbăta trecută, unii activiști suedezi au declarat că, în timpul detenției, Thunberg ar fi fost îmbrâncită și forțată să poarte un steag israelian — afirmații pe care însă activista nu le-a confirmat public.

Ea a criticat, totuși, lipsa de reacție a autorităților suedeze, acuzând guvernul de „asistență insuficientă” față de cetățenii arestați în timpul misiunii umanitare.

Context: o voce tot mai politică în activismul global

Cunoscută inițial pentru campaniile sale împotriva schimbărilor climatice, Greta Thunberg a adoptat în ultimii ani o poziție tot mai vocală și pe teme politice, inclusiv în sprijinul cauzei palestiniene.

Declarațiile sale de la Stockholm au reaprins dezbaterea privind echilibrul dintre activismul umanitar și cel politic, dar și rolul pe care figuri publice precum Thunberg îl pot juca în conflicte internaționale sensibile.

