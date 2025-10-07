Prima pagină » Știri externe » Greta Thunberg îi răspunde lui Donald Trump: „Poate tu ai nevoie de ajutor”

07 oct. 2025, 14:30, Știri externe
Greta Thunberg a reacționat marți la declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care sugerase că activista suedeză ar avea „probleme de gestionare a furiei”.

Replica activistei

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat din nou părerile măgulitoare despre caracterul meu și îi apreciez grija față de sănătatea mea mintală”, a scris Thunberg pe Instagram.

„Aș primi cu amabilitate orice recomandare ai putea avea pentru a face față acestor așa-numite «probleme de gestionare a furiei», având în vedere că, judecând după palmaresul tău, pari să suferi și tu de ele”, a adăugat ea.

Contextul conflictului

Trump o numise pe Thunberg „furioasă” și „o agitatoare” după ce aceasta fusese reținută și expulzată de autoritățile israeliene. Acest lucru a avut loc după încercarea flotei umanitare Global Sumud Flotilla de a livra ajutoare în Gaza. Flota, formată din 42 de ambarcațiuni, a fost interceptată de forțele israeliene.

„Este doar o agitatoare… Nu mai e interesată de mediu acum. Are o problemă de gestionare a furiei. Cred că ar trebui să meargă la doctor”, spune Trump. „Ați văzut-o vreodată? Este tânără. E atât de furioasă, atât de nebună”.

Istoricul confruntărilor

Nu este prima dată când Trump și Thunberg se confruntă public. În iunie, Trump o numise „ciudată” și „furioasă” după prima ei misiune de livrare de ajutoare în Gaza. Atunci, Thunberg a răspuns că lumea are nevoie de „mai multe femei furioase”.

În primul său mandat, Trump ironizase-o pe Thunberg, care avea 16 ani, numind-o sarcastic „o tânără foarte fericită” după discursul acesteia la ONU despre criza climatică.

Sosirea în Grecia

Luni, Thunberg a ajuns în Grecia după expulzarea din Israel. Ea și alți aproximativ 160 de activiști din flotilă au fost întâmpinați cu aplauze.

