„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA”, spune premierul regiunii. „Trebuie să fie clar” că teritoriul nu vrea să facă parte din Statele Unite

„Groenlanda alege Danemarca în locul SUA” și nu vrea să facă parte din Statele Unite, a declarat marți premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen.

După ce coaliția guvernamentală din Groenlanda a declarat că nu poate accepta în nicio circumstanță planul președintelui american privind teritoriul autonom, marți, premierul regiunii a reiterat, într-o confgerință de presă, că insula nu este de vânzare și a insistat că, dacă teritoriul ar alege, ar „alege Danemarca în locul Statelor Unite”.

Într-un pasaj remarcabil, Jens-Frederik Nielsen a spus:

„Un lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea: Groenlanda nu vrea să fie deținută de SUA, Groenlanda nu vrea să fie guvernată de Statele Unite, Groenlanda nu vrea să facă parte din SUA… Am ales Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi, care face parte din Regatul Danemarcei”, a declarat oficialul.

De asemenea, Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a spus că mesajul rămâne același: „Groenlanda nu este de vânzare. Danemarca va face tot ce este necesar pentru a asigura securitatea în regiunea arctică, colaborând cu aliații NATO”.

„Nu e vorba doar de Groenlanda sau de Regat. Este vorba despre principiul că granițele nu pot fi schimbate prin forță, că oamenii nu pot fi cumpărați și că țările mici nu ar trebui să se teamă de cele mari.

Din acest motiv, ne exprimăm opinia – împreună cu aliații din Nord, din Europa și din toată lumea – pentru a apăra ordinea mondială democratică construită de generațiile anterioare nouă”, a declarat Mette Frederiksen.

RECOMANDAREA AUTORULU:

Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda

Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO