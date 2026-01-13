Prima pagină » Știri externe » Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda

Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda

Olga Borșcevschi
13 ian. 2026, 15:15, Știri externe
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda

Un grup bipartizan de parlamentari americani va călători în Danemarca săptămâna aceasta, pe fondul escaladării tensiunilor legate de amenințările reînnoite ale președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul regatului danez care găzduiește o bază aeriană americană, relatează Washington Post.

Delegaţia va fi condusă de senatorul democrat american Chris Coons şi îi va include pe senatorul republican american Thom Tillis şi pe senatorii democraţi Jeanne Shaheen şi Dick Durbin, împreună cu membri ai Camerei Reprezentanţilor, a declarat luni biroul lui Coons într-un comunicat.

Parlamentarii se vor întâlni cu înalți oficiali guvernamentali din Danemarca și Groenlanda, precuim și cu lideri din mediul de afaceri, a spus consilierului, care a solicitat anonimatul înaintea unui anunț oficial.

Vizita are loc în contextul în care China a declarat luni că Statele Unite nu ar trebui să folosească alte țări drept „pretext” pentru a-și urmări interesele în Groenlanda și a afirmat că activitățile sale din Arctica respectă dreptul internațional.

Comentariul purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a venit ca răspuns la o întrebare adresată în cadrul unei conferințe de presă zilnice. Trump a declarat că ar dori să încheie un acord pentru a achiziționa Groenlanda, o regiune semiautonomă a Danemarcei, aliată a NATO, pentru a împiedica Rusia sau China să o preia.

Tensiunile dintre Washington, Danemarca și Groenlanda cu crescut în această lună, pe măsură ce Trump și administrația sa insistă asupra acestei probleme, iar Casa Albă ia în calcul o serie de opțiuni, inclusiv utilizarea forței militare, pentru a obține controlul asupra insulei.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat că o preluare americană a Groenlandei ar marca sfârșitul NATO . Vineri, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, împreună cu liderii celorlalte patru partide din parlamentul teritoriului, au emis o declarație comună în care au reiterat că viitorul Groenlandei trebuie decis de populația sa și au subliniat „dorința ca disprețul Statelor Unite față de țara noastră să înceteze”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei: al 51-lea stat al SUA. Surpriza pe care o conține proiectul

Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE
15:52
Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE
CONTROVERSĂ Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară
15:44
Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară
CONTROVERSĂ Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului
15:19
Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului
EXTERNE SUA redesenează granițele. Cum a făcut rost Trump de încă un milion de kilometri pătrați
14:57
SUA redesenează granițele. Cum a făcut rost Trump de încă un milion de kilometri pătrați
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului
14:56
Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului
FLASH NEWS Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
12:44
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după declarațiile despre unirea cu România
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Știați că există șerpi „dreptaci”?
NEWS ALERT Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
15:41
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
EXCLUSIV Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
15:38
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
TRAGEDIE Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului”
15:31
Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului”
ULTIMA ORĂ Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni
15:10
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni
FLASH NEWS Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
15:06
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2026. Săgetătorii își exprimă sentimentele
15:00
Horoscop 14 ianuarie 2026. Săgetătorii își exprimă sentimentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe