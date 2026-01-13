Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda

Un grup bipartizan de parlamentari americani va călători în Danemarca săptămâna aceasta, pe fondul escaladării tensiunilor legate de amenințările reînnoite ale președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul regatului danez care găzduiește o bază aeriană americană, relatează Washington Post.

Delegaţia va fi condusă de senatorul democrat american Chris Coons şi îi va include pe senatorul republican american Thom Tillis şi pe senatorii democraţi Jeanne Shaheen şi Dick Durbin, împreună cu membri ai Camerei Reprezentanţilor, a declarat luni biroul lui Coons într-un comunicat.

Parlamentarii se vor întâlni cu înalți oficiali guvernamentali din Danemarca și Groenlanda, precuim și cu lideri din mediul de afaceri, a spus consilierului, care a solicitat anonimatul înaintea unui anunț oficial.

Vizita are loc în contextul în care China a declarat luni că Statele Unite nu ar trebui să folosească alte țări drept „pretext” pentru a-și urmări interesele în Groenlanda și a afirmat că activitățile sale din Arctica respectă dreptul internațional.

Comentariul purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a venit ca răspuns la o întrebare adresată în cadrul unei conferințe de presă zilnice. Trump a declarat că ar dori să încheie un acord pentru a achiziționa Groenlanda, o regiune semiautonomă a Danemarcei, aliată a NATO, pentru a împiedica Rusia sau China să o preia.

Tensiunile dintre Washington, Danemarca și Groenlanda cu crescut în această lună, pe măsură ce Trump și administrația sa insistă asupra acestei probleme, iar Casa Albă ia în calcul o serie de opțiuni, inclusiv utilizarea forței militare, pentru a obține controlul asupra insulei.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat că o preluare americană a Groenlandei ar marca sfârșitul NATO . Vineri, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, împreună cu liderii celorlalte patru partide din parlamentul teritoriului, au emis o declarație comună în care au reiterat că viitorul Groenlandei trebuie decis de populația sa și au subliniat „dorința ca disprețul Statelor Unite față de țara noastră să înceteze”.

