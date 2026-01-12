Prima pagină » Știri externe » Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO

Olga Borșcevschi
12 ian. 2026, 18:51, Știri externe
Guvernul Groenlandei a declarat luni că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic se desfășoară sub auspiciile NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, realatează Reuters.

Trump a declarat că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda, o parte autonomă a Regatului Danemarcei, pentru a împiedica, pe viitor, ocuparea teritoriului situat strategic și bogat în resurse minerale de către Rusia sau China.

„Statele Unite și-au reiterat încă o dată dorința de a prelua Groenlanda. Este un lucru pe care coaliția guvernamentală din Groenlanda nu îl poate accepta în nicio circumstanță”, a declarat guvernul teritoriului autonom danez într-un comunicat, în urma amenințărilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a aduce insula sub controlul SUA.

Executivul Groenlandei a adăugat că va lucra pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO.

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a avertizat luni că o preluare militară a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO.

