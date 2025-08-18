Prima pagină » Știri externe » Gruparea Hamas RESPINGE planul Israelului de relocare a cetățenilor din Gaza

Gruparea Hamas RESPINGE planul Israelului de relocare a cetățenilor din Gaza

Andrei Văcaru
18 aug. 2025, 09:30
Gruparea Hamas RESPINGE planul Israelului de relocare a cetățenilor din Gaza
Fotografie cu caracter ilustrativ

Gruparea militantă palestiniană Hamas a transmis că planul Israelului de a reloca persoanele din capitala Fâșiei Gaza constituie un „nou val de genocid și strămutare” pentru sute de mii de locuitori din enclavă.

În cursul zilei de duminică, gruparea a tramsis că desfășurarea planificată corturi și alte echipamente de către Israel în sudul Gazei a fost o „înșelăciune flagrantă”, notează Reuters.

Armata israeliană a declarat că se pregătește să furnizeze corturi și alte echipamente începând de duminică, înainte de punerea în aplicare a planului său de a reloca locuitorii din zonele de conflict în sudul enclavei „pentru a le asigura securitatea”.

Hamas a transmis, prin intermediul unui comunicat, că desfășurarea de corturi sub pretextul unor scopuri umanitare este o înșelăciune flagrantă menită să „acopere o crimă brutală pe care forțele de ocupație se pregătesc să o execute”.

Israelul ar urma să lanseze noi operațiuni în Fâșia Gaza

Israelul a declarat la începutul acestei luni că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului orașului Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei palestiniene. Planul a stârnit nemulțumiri la nivel internațional și a ridicat întrebări cu privire la soarta enclavei palestiniene, unde locuiesc în prezent aproximativ 2,2 milioane de oameni, amintește sursa citată.

Războiul din Gaza a început când Hamas a atacat sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023, ucigând 1.200 de oameni și luând 251 de ostatici, potrivit autorităților israeliene. Este estimat că aproximativ 20 dintre cei 50 de ostatici rămași în Gaza sunt încă în viață.

Atacul ulterior al Israelului împotriva Hamas a ucis peste 61.000 de palestinieni, spune Ministerul Sănătății din Gaza. De asemenea, a provocat o criză alimentară și a strămutat majoritatea populației din Gaza, transformând o mare parte a enclavei în ruine.

Sursa foto: Profimedia

