Netanyahu: Israelul negociază cu mai multe state PRIMIREA palestinienilor din Gaza. Ce a spus premierul despre viziunea unui „Israel Mare”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că sunt în curs negocieri cu mai multe țări privind primirea palestinienilor strămutați de războiul din Gaza.

Țările implicate sunt Sudanul de Sud, Etiopia, Libia, Indonezia precum și Somaliland (un stat autoproclamat dar nerecunoscut din Somalia), a declarat pentru CNN un înalt oficial israelian.

În schimbul primirii unei părți din populația de peste două milioane de locuitori a Fâșiei Gaza, oficialul a afirmat că țările respective solicită „compensații financiare și internaționale semnificative”.

Nu este clar în ce stadiu se află aceste discuții și nici dacă vor avea vreun rezultat.

Miercuri, Sudanul de Sud a respins o relatare a Associated Press potrivit căreia ar fi purtat discuții privind relocarea palestinienilor, afirmând că aceste informații sunt „nefondate și nu reflectă poziția oficială” a țării. La începutul acestui an, Somalilandul a afirmat, de asemenea, că nu au existat astfel de discuții.

Săptămâna trecută, Indonezia a declarat că este pregătită să primească 2.000 de palestinieni din Gaza pentru tratament, dar că aceștia se vor întoarce în Gaza odată ce se vor recupera.

Netanyahu: Planul „nu îi alungă” pe palestinieni, ci „le permite să plece”

Netanyahu nu a oferit niciodată o viziune detaliată asupra a ceea ce se va întâmpla cu Gaza după război, dar a pledat în repetate rânduri pentru relocarea palestinienilor strămutați în alte țări, în special după ce președintele Donald Trump a menționat această idee la începutul acestui an. Dar, chiar dacă Trump pare să fi abandonat ideea, oficialii israelieni au acceptat-o.

Într-un interviu publicat marți, Netanyahu a declarat: „Discutăm cu mai multe țări”, fără a le numi.

În interviul acordat rețelei israeliene i24, Netanyahu a afirmat că planul „nu îi alungă” pe palestinieni, ci „le permite să plece”.

„Toți cei care spun că sunt preocupați de soarta palestinienilor și vor să îi ajute”, a spus Netanyahu, ar trebui „să le deschidă ușile”. „De ce vin și ne țin predici?! Deschideți-le ușile.”

Remarcile lui Netanyahu vin în contextul în care crește îngrijorarea internațională cu privire la planul declarat al Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, unde locuiesc peste un milion de palestinieni, dintre care mulți au fost deja strămutați de război.

În timpul interviului, Netanyahu a fost întrebat de reporter dacă „simte o legătură” cu viziunea unui „Israel Mare”, la care el a răspuns:

„Foarte mult”.

Termenul „Israelul Mare” se referă la un stat Israel care depășește granițele existente în prezent. De asemenea, este adesea folosit ca referință la Israelul biblic, care ar include părți din Egiptul, Siria, Iordania și Libanul de astăzi.

Comentariile lui Netanyahu au fost întâmpinate cu declarații dure din partea mai multor state arabe, care au condamnat utilizarea termenului ca fiind provocatoare și contraproductivă pentru pace.

Foto: Profimedia

