Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 681. Israelul pregătește relocarea palestinienilor în sudul Gazei

17 aug. 2025, 08:20, Actualitate
Locuitorii din Gaza vor primi corturi și alte echipamente de adăpost începând de duminică, înainte de a fi relocați „în zone sigure” din sudul enclavei, a anunțat armata israeliană.

Anunțul vine la câteva zile după ce Israelul a transmis că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul total asupra orașului Gaza, cel mai mare centru urban din Palestina, potrivit Reuters.

Netanyahu le promite palestinienilor „zone sigure”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că, înainte de lansarea ofensivei, populația civilă va fi evacuată din orașul Gaza către ceea ce el a descris ca fiind „zone sigure”.

Echipamentele pentru adăposturi vor fi transferate prin punctul de trecere Kerem Shalom, din sudul Gazei, de către Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de ajutor umanitar.

Înainte de asta, însă, totul va fi inspectat de personalul Ministerului israelian al Apărării, a informat IDF.

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

