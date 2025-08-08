Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” 

Gruparea islamistă Hamas l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, că „sacrifică” ostaticii israelieni din Fâșia Gaza pentru propriile sale interese.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste”, a transmis gruparea Hamas.

În prezent, 49 de ostatici israelieni sunt deținuți în Fâșia Gaza, dintre care 27 sunt presupuși a fi morți.

„Declarațiile lui Netanyahu reprezintă o redresare flagrantă a procesului de negocieri și dezvăluie clar adevăratele sale intenții din spatele retragerii sale din ultima rundă, în pofida apropierii unui acord final”, a subliniat gruparea într-un comunicat.

Gruparea Hamas promite că va răspunde ferm în fața unei operațiuni militare israeliene

Gruparea militantă Hamas l-a numit pe Netanyahu „criminal de război” și a avertizat împotriva continuării operațiunilor militare, care ar putea avea un impact „dureros” asupra Israelului, conform cotidianului Le Monde.

„Ceea ce plănuiește criminalul de război Netanyahu este continuarea unei politici de genocid și de strămutare forțată, prin comiterea unor noi crime împotriva poporului nostru palestinian. Fâșia Gaza va rămâne inflexibilă în fața ocupației și a tuturor încercărilor de a impune tutela asupra acesteia”, a evidențiat mișcarea islamistă, adăugând că „orice escaladare nu va fi o plimbare în parc și va avea un cost ridicat și dureros” pentru Israel.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat, joi, că Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe.

”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza să fie liberă și pentru a transfera puterea unei guvernări civile, care să nu fie nici Hamas și nici altcineva care să pledeze pentru distrugerea Israelului”, a declarat Netanyahu.

Foto: Profimedia

