Prima pagină » Știri externe » Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”

07 aug. 2025, 15:41, Știri externe
Șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat, joi, că va continua să se exprime „fără teamă” și într-un mod „profesional”, conform unui comunicat.

„Vom continua să ne exprimăm poziția fără teamă, pragmatic, independent și profesional”, a declarat generalul-locotenent Eyal Zamir conducerii armatei israeliene.

Presa israeliană și-a exprimat reticența față de presupusul plan al Guvernului premierului Benjamin Netanyahu de a continua operațiunile în Fâșia Gaza.

„Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu probleme de viață și de moarte, de apărare a statului și facem acest lucru privindu-i în ochi pe militarii noștri și pe cetățenii țării”, a transmis șeful armatei.

„Cultura controversei este indisociabil de istoria poporului israelian și constituie o componentă esențială a culturii organizaționale a armatei israeliene, atât intern, cât și extern. Vom continua să acționăm responsabil, cu integritate și determinare, având ca unic obiectiv binele statului și securitatea acestuia”, a explicat Eyal Zamir.

Este pentru prima dată când șeful statului-major israelian, numit anul trecut de Benjamin Netanyahu, vorbește public despre următoarea etapă a operațiunilor din Fâșia Gaza.

Ministrul Apărării îndeamnă pe șeful statului-major să „execute” deciziile Guvernului

Presa israeliană presupune că Netanyahu a decis să extindă operațiunile desfășurate pe teritoriul palestinian. Eyel Zamir ar fi avertizat Guvernul împotriva „capcanei” unei ocupații totale a Fâșiei Gaza și a pericolului pe care l-ar putea reprezenta la adresa ostaticilor.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat, miercuri, că șeful statului-major trebuie „să execute cu hotărâre” deciziile politice ale Guvernului, conform cotidianului Le Figaro.

Joi, familiile ostaticilor israelieni l-ar fi contactat pe Eyal Zamir, cerându-i să nu „sacrifice” viețile persoanelor deținute în Fâșia Gaza.

Foto: Profimedia

