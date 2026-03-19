Irakul anunță reluarea parțială a exporturilor de petrol prin Turcia, cu 250.000 de barili pe zi. Decizia vine după un acord cu regiunea Kurdistan, în contextul crizei din Strâmtoarea Ormuz și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Irakul face un pas important pentru stabilizarea sectorului energetic, anunțând reluarea unei părți din exporturile de petrol prin Turcia, după o perioadă de blocaj cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu. Autoritățile de la Bagdad au confirmat că exporturile vor începe cu un volum de 250.000 de barili pe zi, transportați prin conducte către portul turcesc Ceyhan, în urma unui acord cu regiunea autonomă Kurdistan, scrie Reuters.com.

Într-un comunicat oficial, compania petrolieră de stat responsabilă de câmpurile din nordul Irakului a anunțat reluarea operațiunilor: „începerea operațiunilor la stația de pompare Sarlo, pentru reluarea operațiunilor de pompare și export de petrol din Kirkuk către portul turcesc Ceyhan, cu o capacitate inițială de export de 250.000 de barili pe zi”

Reluarea livrărilor vine „după o perioadă de întrerupere care a reprezentat o provocare semnificativă pentru sectorul petrolier”, fiind posibilă datorită unui „acord între guvernul federal și guvernul regiunii Kurdistan”.

Ministerul Resurselor Naturale din Kurdistan a confirmat, la rândul său, că exporturile au început în cursul dimineții, prin conducta regională care leagă teritoriile kurde de portul Ceyhan.

Criză majoră în Strâmtoarea Ormuz

Decizia vine într-un context regional extrem de tensionat. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, Irakul a fost nevoit să își oprească complet exporturile de petrol, care ajungeau în mod normal la aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi.

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran a forțat autoritățile irakiene să caute rute alternative pentru transportul resurselor energetice. În ultimele zile, negocierile dintre Bagdad și regiunea Kurdistan au fost tensionate, guvernul central insistând asupra utilizării conductei către Ceyhan, în timp ce autoritățile kurde au impus mai multe condiții înainte de a accepta reluarea exporturilor.

Amintim că, zilele trecute președintele Donald Trump a cerut formarea unei coaliții militare internaționale pentru a asigura securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, însă propunerea sa a fost însă respinsă de mai mulți aliați, inclusiv NATO, Australia, Japonia și Coreea de Sud.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj dur, afirmând că Statele Unite nu depind de această rută strategică și sugerând că responsabilitatea ar trebui să revină statelor care beneficiază direct de transportul de petrol și gaze prin Ormuz.

