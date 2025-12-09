Prima pagină » Știri externe » Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier

Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier

09 dec. 2025, 11:56, Știri externe
Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier
Președintele ceh Petr Pavel l-a numit, marți, în funcția de prim-ministru pe Andrej Babiš, liderul mișcării ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți), care a câștigat alegerile parlamentare în urmă cu câteva luni. Potrivit serviciului de presă al administrației prezidențiale, Petr Pavel va aproba, în zilele următoare, cabinetul de miniștri format de Andrej Babiš.

 „Promit tuturor cetățenilor că voi lupta pentru interesele lor nu doar acasă, ci peste tot în lume. Voi face tot posibilul să îndeplinesc declarația programului guvernului și voi face din Republica Cehă cel mai bun loc de trăit de pe întreaga noastră planetă”, a declarat noul prim-ministru, în timpul ceremoniei.

Noul prim-ministrul va forma un guvern din reprezentanți ai ANO, precum și ai mișcărilor politice SPD (Libertate și Democrație Directă) și Motoriste. În parlament, aceste forțe politice sunt susținute de 108 din cei 200 de membri.

„Donald Trump de Cehia“

Supranumit „Donald Trump de Cehia“, Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare din octombrie. Anterior, el a fost prim-ministrul națiunii din decembrie 2017 până în decembrie 2021.

Luna trecută, la Praga, peste 10.000 de persoane au protestat împotriva numirii lui Andrej Babiš în funcția de prim-ministru. Manifestanții susțineau că formarea guvernului în Republica Cehă are loc „pe principii mafiote”, viitorii miniștri șantajându-se reciproc.

Presa germană a relatat că Republica Cehă, sub guvernul domnului Babiš, ar putea refuza ajutorul Ucrainei. Babis este un aliat al președintelui ungar Orbán și a adoptat o linie ambivalentă în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei.

Babiš s-a angajat să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei din bugetul național și a declarat că noul guvern ar putea pune capăt inițiativei cehe privind munițiile, care achiziționează muniție de calibru mare pentru Ucraina din întreaga lume, a menționat Reuters.

Alegerile parlamentare din Republica Cehă au avut loc pe 4 octombrie. Mișcarea de opoziție a fostului prim-ministru Andrej Babiš, ANO, a câștigat cu 34,7% din voturi.

Babiš, în topul miliardarilor cehi

Andrej Babiš este a 4-a cea mai bogată persoană din Republica Cehă, cu o avere netă estimată la 4,2 miliarde de dolari.

Averea lui Babiš rivalizează astfel cu cea a președintelui SUA, Donald Trump (se crede că deține puțin peste 5 miliarde de dolari), al cărui fan este. Potrivit The Guardian, acesta ar fi reprodus anumite elemente ale campaniei sale, inclusiv șepcile roșii de baseball și sloganul „Republica Cehă pe primul loc”.

Foto: Facebook/ Andrej Babiš

La 71 de ani, este și cel mai în vârstă prim-ministru pe care l-a avut vreodată Republica Cehă.

Foto: Facebook/ Andrej Babiš

Investigat de Laura Codruța Kovesi

El a fost acuzat de EPPO, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, că a primit ilegal 50 de milioane de coroane (2 milioane de euro) în subvenții UE.

Primul său proces a avut loc în 2023, iar de atunci Babiš a fost achitat de mai multe ori.

Andrej Babiš a declarat, săptămâna trecută, că își va transfera principalul activ Agrofert, un grup de peste 200 de companii din domeniul substanțelor chimice, alimentar și agricol, către o structură fiduciară pentru a rezolva un conflict de interese pe care l-ar avea în funcție, a explicat Reuters.

Principalul motiv pentru care a fost considerat un conflict de interese este acela că, în calitate de premier ceh, el ar fi implicat în discuții privind reglementările UE, subvențiile și potențialele taxe, toate cu consecințe directe pentru companiile sale.

Reuters a menționat că firmele sale au primit contracte publice și stimulente pentru investiții în valoare de zeci de milioane de euro – cum ar fi scutiri de impozite – din partea guvernelor din Cehia, Slovacia și Ungaria.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Babiš pentru numire, dar i-a amintit responsabilitatea cu care se confruntă Europa în contextul în care aceasta intră în discuții cheie privind securitatea sa.

„Felicitări Andrej Babis pentru numirea în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe. UE se confruntă cu provocări tot mai mari. Țara dumneavoastră are un rol important de jucat în promovarea agendei noastre europene de prosperitate și securitate. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră, începând cu viitorul Consiliu European.“, a transmis președinta CE.

 

Orban vrea să refacă Grupul de la Visegrad, dar fără Polonia. Cum plănuiește liderul maghiar să-i încurce planurile Ursulei

Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE

