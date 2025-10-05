Andrej Babis, fost premier al Cehiei și marele câștigător al alegerilor parlamentare de săptămâna aceasta din țară, are afaceri importante și în România.

Miliardarul născut în Slovacia a făcut în luna august o tranzacție importantă pe piața din România, după cum notează publicația Seznam Zprávy.

Agrofert, conglomeratul deținut de Babis, liderul mișcării ANO, a făcut o investiție majoră în România. Prin intermediul companiei sale East Grain, acesta a cumpărat o participație de 90% din Grupul Maragro.

„Scopul achiziției Grupului Maragro a fost de a consolida poziția Grupului East Grain, și, prin urmare, a Agrofert, pe piața românească și de a beneficia de sinergiile pe care le aduce această fuziune”, a declarat la acea vreme Pavel Heřmanský, purtător de cuvânt al Grupului Agrofert, cu privire la investiție.

Potrivit sursei citate, achiziția a fost cea mai mare investiție de pe piața agro din România din 2025. Datele de la Ministerul Finanțelor arată că, în total, companiile lui Babis din România au o cifră de afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro.

Grupul Maragro deține aproximativ 9.600 de hectare de teren agricol. Comercializează mărfuri și semințe, oferă capacități de depozitare, prelucrează semințele oleaginoase, în special floarea-soarelui, ulei vegetal brut și materiale pentru producția de amestecuri de furaje.

Investiția are mai multe beneficii pentru grupul lui Babis. „Este logic ca Agrofert să nu aibă investiții doar în Republica Cehă și Slovacia în această zonă, ci să își diversifice riscul geografic și să își consolideze prezența în regiuni agricole cheie din Europa Centrală și de Est. România este un producător major de cereale și alte mărfuri, are o bună accesibilitate portuară și o cerere stabilă de servicii și produse agricole, ceea ce o face o piață atractivă pentru companiile cu accent pe agricultură”, a declarat la acea vreme Adam Páleníček, expert în fuziuni și achiziții la KPMG.

Ce afaceri mai are Andrej Babis în România

Grupul agricol East Grain afirmă că are în vedere și alte tranzacții în viitorul apropiat și se focusează pe piețele din România și Serbia, scria Economedia.

Economedia scria în toamna anului 2023 că Andrej Babiš, fost premier ceh, a captat atenţia publică odată cu preluarea pachetului majoritar de acţiuni (65%) al comerciantului de cereale East Grain din judeţul Cluj. Tot în acelaşi an, a devenit, prin Agrofert, conglomeratul său de afaceri, unicul acţionar al distribuitorului de îngrăşăminte LAT Nitrogen Romania. Iniţial, Babiš a intrat în scena românească în urmă cu câţiva ani prin compania Fert Tradero, care distribuie îngrăşăminte, în principal, în vestul ţării.

Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia

Alegerile parlamentare din Cehia s-au încheiat sâmbătă, după două zile în care alegătorii și-au putut exprima opțiunea de vot.

Partidul ANO, al fostului prim-ministru miliardar Andrej Babis, auto-descris ca fiind „trumpist” și care se opune continuării acordării de asistență militară pentru Ucraina, a obținut 36% din voturi. ANO se traduce prin „Da”, dar este și un acronim pentru Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți. Coaliția de centru-dreapta Spolu (Împreună), condusă de prim-ministrul Petr Fiala, a obținut 22% din voturi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate finale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Este a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban, se opune ajutorării Ucrainei

Andrej Babis, marele câștigător al alegerilor din Cehia, se declară „loial Europei”. „Vreau ca Europa să funcționeze bine”

Sursa foto: Profimedia