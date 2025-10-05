Prima pagină » Știri externe » Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE

05 oct. 2025, 20:31, Știri externe
Andrej Babis, liderul partidului conservator ANO 2011 care tocmai a câștigat alegerile legislative din Republica Cehă, nici n-a ajuns prim-ministru, și deja a provocat prima tensiune în relațiile cu Bruxelles.  

Politicianul de dreapta a spus „NU Ucrainei”.  Babis le-a promis alegătorilor că pe durata guvernării ANO 2011, Cehia nu va accepta aderarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Vizibil bucuros, politicianul pro-Trump a venit la sediul partidului în timp ce membrii partidului petreceau.

Potrivit rezultatelor finale:

  • Partidul populist de dreapta ANO 2011 a obținut 34,5%,  deci 80 de mandate parlamentare;
  • Alianța pro-europeană și conservatoare-liberală „Spolu”, alcătuită din Partidul Democratic Civic condus de Petr Fiala, s-a situat pe locul 2, cu 23,4% – 52 de locuri în Parlamentul Republicii Cehe;
  • Partidul STAROSTOVE (Primari și Independenți), un partid liberal pro-european, a obținut 11,2%, adică 22 de locuri, fiind pe locul 3.

Liderul Pietr Fiala și-a îndemnat votanții să accepte în mod democratic rezultatele alegerilor, dar a declarat că nu va face un pas în spate:

„Rezultatul este clar și trebuie acceptat în mod democratic. Indiferent care va fi rolul meu de acum încolo nu voi renunța să lupt împotriva populismului și extremismului. Nu vă așteptați să îmi dau demisia sau să mă declar obosit”.

Andrej Babis: NU Ucrainei în UE

Babis a transmis că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană.

„Dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE. Mai întâi trebuie să punem capăt războiului și, desigur, putem coopera cu Ucraina, dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE”, a mai spus liderul conservator.

Babis s-a întâlnit de trei ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noiembrie 2019, și că a susținut Ucraina încă de la ocuparea Crimeei de către Rusia.

„Ajutăm Ucraina prin intermediul UE. UE ajută Ucraina, iar acest lucru se încadrează în bugetul european, iar noi contribuim cu sume importante la bugetul european, și astfel putem continua să ajutăm”, a declarat Babis, citat de Ukrainska Pravda.

ANO 2011 nu are majoritate

Totuși, ANO 2011 nu și-a asigurat majoritatea absolută în Parlament și ar putea avea dificultăți la negocierile privind formarea unei coaliții de guvernare.  Babis i-a asigurat pe alegători de sentimentele sale proeuropene, după ce a avut o întâlnire cu preşedintele Petr Pavel pentru începerea discuțiilor privind viitorul guvern. Există posibilitatea ca Babis să nu fie propus premier de către președintele Republicii Cehe.

„Am discutat despre rezultatele alegerilor şi despre imaginea noastră în cadrul NATO şi al UE. Văd informaţii negative care circulă în străinătate şi cred că este nedrept”, a declarat Babis, fost prim-ministru în 2017-2021, adăugând că doreşte ca „Europa să funcţioneze optim”.

„Vrem să salvăm Europa. Vrem să câștigăm următoarele alegeri din Parlamentul European. Suntem cât se poate de clar pro-europeni și pro-NATO, desigur. Pentru mine, acesta este apogeul carierei mele politice. Nu mi-a venit să cred. Speram să obținem 30%. Sondajele noastre indicau 26%, rezultatul este genial”, a spus Andrej Babis, vizibil încântat.

