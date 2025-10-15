Prima pagină » Știri externe » HAMAS anunță că și-a îndeplinit toate obligațiile privind transferul cadavrelor ostaticilor israelieni. Trump amenință grupul islamist

15 oct. 2025, 22:21, Știri externe
Grupul islamist Hamas a anunțat, miercuri seară, că și-a îndeplinit toate obligațiile și că a transferat în Israel cadavrele tuturor ostaticilor pe care le-a putut găsi.

”Am transferat toți ostaticii aflați în viață și toate cadavrele pe care le-am putut găsi. Resturile umane pe care nu le-am putut returna necesită multe eforturi și echipamente speciale pentru a le găsi, depunem eforturi intense pentru a rezolva această problemă”, a comunicat grupul islamist palestinian, citat de cotidianul The Times of Israel.

Anterior, Hamas a anunțat că va transfera în Israel cadavrele a încă doi ostatici, ceea ce ar însemna că până acum a transferat șase corpuri. În Fâșia Gaza ar rămâne încă 19 cadavre.

Negociatorii au avertizat că Hamas ar putea avea nevoie de câteva săptămâni pentru localizarea trupurilor tuturor ostaticilor. O comisie internațională urmează să fie creată pentru a recupera cadavrele.

Trump amenință grupul islamist Hamas

În același timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un avertisment grupului islamist palestinian.

”Eu am îndemnat Israelul să dea dovadă de reținere. Dar armata israeliană va reveni în Gaza dacă eu le spun un singur cuvânt”, a avertizat președintele SUA, într-un interviu acordat postului de televiziune CNN.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz,  a acuzat grupul Hamas că tergiversează transferul cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz.

Și grupul islamist Hamas a denunțat încălcarea armistițiului, din cauza unor incidente armate soldate cu șase morți în Fâșia Gaza.

Foto: Profimedia

