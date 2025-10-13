Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor

Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat, luni seară, grupul militant palestinian Hamas de încălcarea termenului acordului care tocmai a fost semnat în Egipt, în contextul refuzului de predare a cadavrelor ostaticilor.

Grupul Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni.

Patru cadavre ale ostaticilor vor fi transferate în scurt timp armatei israeliene, conform cotidianului The Times of Israel. Două cadavre au fost predate deja Crucii Roșii și vor ajunge imediat în Israel, unde va fi o ceremonie religioasă, urmată de procedurile de identificare. Grupul islamist a confirmat transferul corpurilor ostaticilor Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi și Daniel Perez.

Însă armata israeliană somează mișcarea islamistă palestiniană să transfere toți ostaticii.

“Hamas trebuie să respecte termenii acordului și să depună eforturile necesare pentru returnarea tuturor cadavrelor”, a comunicat Armata israeliană.

Ministrul israelian al Apărării acuză Hamas de încălcarea Acordului

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a acuzat grupul Hamas că tergiversează transferul cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Anunțul Hamas privind returnarea celor patru cadavre reprezintă un eșec al îndeplinirii obligațiilor. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz, într-un mesaj postat pe platforma X. המשימה הדחופה שכולנו מחויבים לה כעת היא לוודא את החזרת כל החטופים החללים הביתה. הודעת חמאס על החזרה צפויה של 4 גופות היום היא אי עמידה בהתחייבויות. כל עיכוב או הימנעות מכוונת ייחשבו כהפרה בוטה של ההסכם וייענו בהתאם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 13, 2025

