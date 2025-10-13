Prima pagină » Știri externe » Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor

Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor

13 oct. 2025, 19:30, Știri externe
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor

Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat, luni seară, grupul militant palestinian Hamas de încălcarea termenului acordului care tocmai a fost semnat în Egipt, în contextul refuzului de predare a cadavrelor ostaticilor.

Grupul Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni.

Patru cadavre ale ostaticilor vor fi transferate în scurt timp armatei israeliene, conform cotidianului The Times of Israel. Două cadavre au fost predate deja Crucii Roșii și vor ajunge imediat în Israel, unde va fi o ceremonie religioasă, urmată de procedurile de identificare. Grupul islamist a confirmat transferul corpurilor ostaticilor Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi și Daniel Perez.

Însă armata israeliană somează mișcarea islamistă palestiniană să transfere toți ostaticii.

“Hamas trebuie să respecte termenii acordului și să depună eforturile necesare pentru returnarea tuturor cadavrelor”, a comunicat Armata israeliană.

Ministrul israelian al Apărării acuză Hamas de încălcarea Acordului

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz,  a acuzat grupul Hamas că tergiversează transferul cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Anunțul Hamas privind returnarea celor patru cadavre reprezintă un eșec al îndeplinirii obligațiilor. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz, într-un mesaj postat pe platforma X.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA practică un joc al războiului”

Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”

Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Reguli noi UE privind telefoanele mobile. Termen limită pentru modificarea produselor, 3 ani. Va fi valabil și în România
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să mă pun la nivelul tău. Ești mic rău pentru mine și la cântare și la talent. Fanii tăi au 11 ani. Ai fani de sunt la biberon". INCREDIBIL de la ce s-au certat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”