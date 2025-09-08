Hamas salută atacul din IERUSALIM, soldat cu cel puțin șase morți și numeroși răniți

Reprezentanții grupării Hamas au lăudat ceea ce au numit o „operațiune eroică și excepțională a doi luptători ai rezistenței palestiniene”, după ce șase persoane au fost ucise și 12 au fost rănite, șase dintre ele grav, când doi palestinieni au deschis focul asupra vehiculelor și pietonilor din intersecția Ramot din Ierusalim.

Cei doi bărbați înarmați, rezidenți ai Cisiordaniei, au ajuns la intersecție la scurt timp după ora 10 dimineața – potrivit unor relatări, cu mașina – și au deschis focul asupra oamenilor care așteptau într-o stație de autobuz, precum și asupra unui autobuz care tocmai se oprise acolo.

Poliția israeliană a declarat că un militar și un număr de civili prezenți la fața locului au tras asupra teroriștilor și i-au ucis, conform The Times of Israel.

Fără a recunoaște că a organizat atacul, Hamas a spus că a fost un „răspuns natural la crimele forțelor de ocupație și la genocidul pe care îl poartă împotriva poporului nostru.”

Gruparea Hamas duce un război cu forțele israeliene în Fâșia Gaza de aproape doi ani, declanșat de atacul membrilor Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

De atunci, forțele de securitate israeliene din Israel și Cisiordania au fost în alertă maximă și au existat relativ puține atacuri de acest fel în zona Ierusalimului, conform BBC.

În noiembrie 2023, trei israelieni au fost uciși când doi palestinieni înarmați au deschis focul într-o stație de autobuz din Ierusalimul de Vest, într-un atac care a fost revendicat de Hamas.

Atacul de luni vine într-un moment critic, în contextul în care Armata israeliană își intensifică atacurile în orașul Gaza.

În același timp, conform unor surse, Israelul și Hamas analizează noi propuneri pentru o încetare a focului și un acord privind ostatecii deținuți de Hamas, propuneri înaintate de Casa Albă.

Reacția autorităților israeliene

Se crede că cei doi atacatori au plecat din satele Al-Qubeiba și Qatanna, chiar la vest de intersecția Ramot și peste Linia Verde.

Reprezentanții forțelor de apărare israeliene au declarat că trupele încercuiesc cele două sate, ambele situate la periferia orașului Ramallah din Cisiordania.

Armata israeliană a mai declarat că au fost, de asemenea, trimise trupe care să caute potențialii complici din zonă, alături de Poliție.

Reprezentanții forțelor de ordine au mai spus că agenția de securitate Shin Bet a arestat un rezident din Ierusalimul de Est suspectat că i-a introdus pe cei doi bărbați înarmați în Ierusalim cu mașina.

Bărbatul a avut probleme anterioare cu forțele de ordine pentru că a încercat să ajute cetățeni palestinieni să locuiască ilegal în Israel.

