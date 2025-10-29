Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa

Cyberbullying-ul i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron, susține fiica sa. Tiphaine Auzière, fiica primei doamne din prima sa căsătorie cu bancherul Andre-Louis Auziere, a declarat, marți, în fața unei instanțe franceze, că afirmațiile nefondate despre sexul mamei sale au deteriorat „zilnic“ sănătatea acesteia.

Potrivit femeii, soția lui Emmanuel Macron „este obligată să fie atentă la ținutele (pe care le poartă), la postura pe care o adoptă, pentru că știe că imaginea ei poate fi constant distorsionată”, a subliniat Tiphaine Auzière, o avocată în vârstă de 41 de ani, în timpul mărturiei sale în fața instanței.

Fiica lui Brigitte spune că prima doamnă a Franței a a ajuns să trăiască un adevărat calvar și nu dorește nimănui să treacă prin ce trece mama ei.

„Nu trece o săptămână fără ca cineva să-i povestească despre aceste evenimente. Nu poate ignora aceste orori din viața ei”, a spus ea. „Ca fiică, femeie, mamă, nu i-aș dori nimănui să treacă prin ce trece ea.”

Tiphaiane a vorbit și despre neputința pe care o simte Brigitte Macron, în special față de nepoții săi, cărora unii colegi le vorbesc despre asta la școală.

Potrivit lui Tiphaine Auziere, acest fenomen de hărțuire continuă din 2021/2022.

„Acest val (de mesaje) care nu se oprește niciodată are un impact tot mai mare asupra condițiilor de viață” ale lui Brigitte Macron și asupra stării sale de „sănătate”, a detaliat avocata, adăugând că inițial „subestimase amploarea acesteia”.

Tribunalul din Paris a deschis, astăzi, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex.

Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe Brigitte

Tribunalul din Paris a deschis, luni, procesul lui Brigitte Macron pentru hărțuire cibernetică. Zece persoane sunt acuzate că ar fi răspândit, în mediul online, informații potrivit cărora soția președintelui francez Emmanuel Macron nu s-a născut femeie, ci a suferit o schimbare de sex.

Una dintre inculpate, Amandine Roy, este autoarea unui videoclip viral, publicat în 2021, în care se susține că Brigitte Macron nu a existat niciodată și că Jean-Michel Trogneux i-a asumat identitatea după o schimbare de sex.

Presa franceză scrie însă că Jean-Michel Trogneux ar fi de fapt fratele, în vârstă de 80 de ani, al primei doamne a Franței.

„L-am văzut (pe unchiul meu) acum câteva săptămâni și se simte foarte, foarte bine”, a declarat Tiphaine Auzière, unul dintre cei trei copii ai lui Brigitte Macron.

Se cer pedepse dure pentru acuzați

Seara trecută, la finalul celei de-a doua zile a procesului lui Brigitte Macron, au fost solicitate pedepse cu închisoare cu suspendare de la trei la doisprezece luni pentru nouă dintre cei zece inculpați, judecați de Tribunalul Penal din Paris.

Procurorul Hervé Tétier a solicitat cea mai grea pedeapsă posibilă pentru Aurélien Poirson-Atlan, alias Zoé Sagan, identificat drept unul dintre „instigatorii” știrilor false: o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare, o amendă de 8.000 de euro și, ca pedeapsă suplimentară, suspendarea conturilor sale de socializare timp de șase luni.

De asemenea, Delphine S., care publică sub pseudonimul Amandine Roy, și galeristul Bertrand S. au fost supuși unor pedepse mai blânde: o pedeapsă de șase luni de închisoare cu suspendare, însoțită de aceeași suspendare a conturilor, și amenzi de 4.000, respectiv 3.000 de euro.

Înainte de Macron, Brigitte a fost căsătorită, de pe 22 iunie 1974, cu un bancher pe nume Andre-Louis Auziere, cu care are trei copii, Sebastien, Laurence şi Tiphaine.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Zece persoane sunt acuzate că au hărţuit-o pe soţia președintelui Franţei. Brigitte Macron nu scapă de teoriile care spun că s-ar fi născut bărbat

Până și Fiscul francez întreține controversa: Brigitte Macron – bărbat sau femeie?