Maya Radu
04 mart. 2026, 08:50, Actualitate
Incendiu într-un bloc din Dâmbovița. Flăcările uriașe au cuprins un apartament. Adulți și copii, evacuați

S-a dat alarma miercuri spre dimineață, în orașul Găești din Dâmbovița. Un incendiu violent a cuprins un apartament, iar flăcările s-au extins rapid. Mai multe adulți și copii au fost evacuați de urgență.

Incendiu puternic într-un bloc din Dâmbovița

Incendiul a izbucnit în jurul orei 04.00, la un apartament din orașul Găești, pe strada 1 Decembrie. Flăcările au înghițit rapid imobilul.

„Detașamentul de Pompieri Găești a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, afectând o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

În urma degajărilor de fum pe casa scării, au fost evacuați 16 adulți și 5 copii. Aceștia nu au necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit rapid pentru a limita propagarea incendiului. Flăcările au fost stinse, dar pagubele sunt mari.

