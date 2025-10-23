Autoritățile franceze sunt la un pas de a-i identifica pe unii dintre bandiţii care au spart, duminica trecută, galeria Apollo din cadrul Muzeului Luvru. Două urme de ADN au fost găsite într-o cască și o mănuşă lăsate în urmă de suspecți după jaf, a declarat poliția franceză pentru ABC News.

Potrivit sursei citate, aceasta este prima descoperire majoră în ancheta privind jaful de bijuterii în valoare de 88 milioane de euro. Anchetatorii analizează acum ultimele indicii în speranța că acest lucru ar putea duce la identificarea hoților implicați în jaf.

Informațiile vin la scurt timp după ce directoarea muzeului a declarat, miercuri, în faţa parlamentarilor francezi că și-a prezentat demisia în urma jafului de duminică. Vorbind timp de două ore în fața Comisiei pentru Cultură a Senatului Franței, Laurence des Cars, președinta și directoarea Muzeului Luvru, a declarat că demisia sa a fost respinsă.

„Această tragedie a șocat profund personalul muzeului, concetățenii și admiratorii Luvrului din întreaga lume”, a declarat des Cars. „Aceasta este o rană imensă care ne-a fost provocată.”

Des Cars a declarat că toate alarmele muzeului au funcționat, la fel ca și camerele video, dar a remarcat un „punct slab” în ceea ce privește securitatea.

„Punctul slab al Luvrului este securitatea perimetrală, care a fost o problemă mult timp… cu siguranță din cauza investițiilor insuficiente”, le-a spus des Cars parlamentarilor.

Ea a spus că un „proiect de renovare a Marelui Luvru” a început acum 40 de ani „și a inclus doar jumătate din muzeu”.

Camere poziționate greșit la Luvru

Conform directorului muzeului, singura cameră instalată în afara Galeriei Apollo era orientată spre vest și nu acoperea fereastra pe unde hoții au spart casa folosind unelte electrice.

„Sistemul de securitate, așa cum a fost instalat în Galeria Apollo, a funcționat perfect”, a declarat des Cars. „Întrebarea care se pune este cum să adaptăm acest sistem la un nou tip de atac și la un modus operandi pe care nu l-am fi putut prevedea.” Deși s-a lăudat că sistemul de securitate din cadrul Luvrului funcționează corect, des Cars a adăugat: „Astăzi asistăm la un eșec teribil la Luvru. Securitatea Luvrului este una dintre prioritățile mele principale în timpul mandatului meu și repet că am fost consternat de problemele de securitate ale muzeului când am ajuns în 2021.”

Des Cars a declarat că „infrastructura îmbătrânită” a muzeului, vechi de 232 de ani, a împiedicat „instalarea de echipamente moderne”.

Oficialii au declarat la începutul acestei săptămâni că dovezile adunate până acum indică „crimă organizată”, dar anchetatorii nu au exclus posibilitatea ca jaful să fi fost o operațiune internă.

