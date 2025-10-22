Prima pagină » Știri externe » Cum a fost posibil JAFUL de la Luvru. Directorul muzeului admite că securitatea era „praf”, iar o TREIME din săli nu aveau CAMERE de supraveghere

22 oct. 2025, 21:18, Știri externe
La trei zile după jaful de la Muzeul Luvru care a șocat Franța, directorul muzeului, Laurence des Cars, născută pe 13 iunie 1966, a fost audiată de către un comitet parlamentar de la 15:30 (ora Franței).

Specializată pe istoria artei și curator de profesie, Laurence des Cars deține funcția de director din septembrie 2021, fiind numită de președintele francez Emmanuel Macron.  În dimineața zilei 22 octombrie 2025, Muzeul Luvru și-a redeschis porțile pentru prima oară de când a fost evacuat în urma jafului a unor exponate care valorează 88 milioane de euro din muzeul în care intră anual 8,7 milioane de vizitatori.

Directoarea muzeului Luvru, dispusă să demisioneze

Laurence des Cars a afirmat că este pregătită să demisioneze. Un membru al comitetului senatorial spune că oferta lui des Cars de a demisiona a fost „onorabilă”, deși în cele din urmă a fost respinsă.

„Nu vreau să adopt o poziție de negare – nu am reușit să protejăm aceste bijuterii”, a recunoscut  Laurence des Cars, președintele și directorul Muzeului Luvru, la audierea la care au participat Francis Steinbock, administrator general adjunct al Muzeului Luvru, Matthias Grolier, șeful de cabinet al președintelui și director al Muzeului Luvru și senatorul francez Laurent Lafon.

„Nimeni nu a fost protejat de  infractorii brutali – nici măcar Luvru”, a declarat Laurence des Cars, care adaugă că jaful i-a luat prin surprindere pe agenții de securitate ai Muzeului Luvru.

„Nu putem înlocui aceste obiecte, iar aceste colecții care au fost furate sunt colecții naționale. Bijuteriile reprezintă Franța în lume și întreaga lume și-a exprimat solidaritatea cu Franța”, spune ea.

Muzeul Luvru are securitate deficitară

Ea mai afirmă că muzeul a avut securitate întărită în ultimii 10 ani, dar vara trecută a primit un raport extern privind securitatea deficitară și a implementat ceea ce i s-a recomandat. Ea urma să abordeze problemele structurale și de securitate pe parcursul „mai multor ani”, căci clădirile vechi, precum Muzeul Luvru, au „probleme structurale reale”.

Având în vedere că nu a fost cu adevărat recondiționat din anii 1980, „nu îndeplinește standarde înalte”, adaugă ea. Des Cars spune că ar dori să închidă săli ale muzeului „treptat” pentru renovare și pentru a-l face mai sigur.

Directoarea, care a spus că își dorește implementarea unui nou sistem de securitate în muzeu, capabil să „monitorizeze tot”, precum și un sistem modernizat pentru detectarea spargerilor, afirmă că reparațiile pentru distrugerile cauzate de jaf vor costa 12 milioane de euro.

Francis Steinbock, directorul general al Luvrului, a declarat în fața comitetului că a fost șocat când a văzut cele cinci camere de control al securității și camera centrală de control.El spune că există probleme cu „întreaga infrastructură, instrumentele tehnologice digitale și camerele” Luvrului.

„Tot hardware-ul este în joc”, spune el, adăugând că va fi creat un post pentru un manager de proiect tehnic pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme.

„Având în vedere incidentul de duminica trecută, trebuie să ne concentrăm pe protecția perimetrului, apoi vom lucra aripă cu aripă la muzeu”, adaugă el.

Cum s-a desfășurat jaful

Ea dezvăluie că cei patru hoți mascați au parcat o dubă lângă pereții Luvrului și s-au prefăcut că efectuează lucrări de întreținere. Au folosit un dispozitiv mecanic pentru a ajunge la Aripa Apollo a muzeului, spune ea, unde au reușit să facă o gaură în camera în care se aflau bijuteriile pe care le-au furat în cele din urmă. Hoții au fugit rapid și s-a declanșat alarma.

La patru minute după ce a sunat alarma și hoții au intrat prin efracție, au scăpat pe fereastră.Ea spune că au încercat să-și dea foc la vehicule, dar agenții de pază nu i-au lăsat. Au fugit, dar au scăpat una dintre bijuterii, care a fost grav avariată, spune ea, potrivit BBC. . Jefuitorii au luat cele opt exponate prețioase în doar opt minute și au ieșit din muzeu fără să fie prinși.

Anchetatorii  susțin că cei patru suspecți au intrat la muzeu duminică, 19 octombrie 2025, la ora locală 09:30, la scurt timp după deschiderea accesului vizitatorilor.  Ei au urcat cu un lift mecanic și au intrat în Galeria lui Apollo printr-un balcon în apropiere de fluviul Sena. Ei au pătruns în muzeu și au scos exponatele după ce au tăiat sticla protectoare. Au amenințat agenții de securitate, care au evacuat vizitatorii muzeului. A durat doar patru minute ca exponatele să fie transportate în afara muzeului.

„Ancheta „progresează”, a declarat miercuri ministrul de Interne, Laurent Nuñez, presei locale, declarând că „peste 100 de anchetatori” au fost mobilizați.

„Am încredere deplină, asta e sigur, că îi vom găsi pe făptași”, a spus el.

Au fost furate opt bijuterii în valoare de 88 milioane de euro

Jaful comis de patru hoți, care a înfuriat Franța, a fost descris de președintele Emmanuel Macron drept „un atac asupra patrimoniului pe care noi îl prețuim”. Opt exponate au fost furate, incluzând un medalion cu diamant și smarald pe care împăratul francez Napoleon Bonaparte l-a dăruit soției sale, împărăteasa Marie Louisse. Hoții au furat și o diademă care i-a aparținut soției împăratului francez Napoleon al III-lea, împărăteasa Eugenie. Diadema are aproape 2.000 de diamante.Și a fost furat și medalionul care i-a aparținut ultimei regine franceze, Marie-Amelie, care conține opt pietre de safir și 631 de diamante. Diadema a fost deterioată după ce hoții au extras-o. Directoarea spune că exponatul poate fi restaurat.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că pagubele mari au fost aduse patrimoniului istoric al Franței.  El a catalogat jaful drept o pierdere financiară „extraordinară”. Cel mai vizitat muzeu din lume, a cărui colecție extinsă include și pictura „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci, a primit anul trecut nouă milioane de vizitatori, scrie ziarul Le Monde

Sursa Foto: Profimedia

