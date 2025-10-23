Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală

23 oct. 2025, 12:21, Știri externe
La patru zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze de la Muzeul Luvru, noi probleme legate de sistemul de securitate al celebrului palat ies la iveală. Potrivit datelor publicate de WSJ, în zona în care hoții au parcat o macara, montată pe un camion, pentru a jefui Muzeul Luvru exista o singură cameră de supraveghere și era îndreptată în direcția greșită.

Prin urmare, agenții de securitate care monitorizau ecranele din centrul de comandă al muzeului nu au observat nimic. În acest timp, echipa de bandiți, îmbrăcată în veste reflectorizante galbene, a amplasat conuri în jurul camionului și a ridicat scara mecanizată spre balconul exterior al Galeriei d’Apollon, casa bijuteriilor coroanei naționale, explică jurnaliștii de la Wall Street Jurnal.

„Nu am văzut sosirea hoților suficient de devreme”, a declarat, miercuri, Laurence des Cars, directoarea Muzeului Luvru, în fața Senatului francez. Întregul perimetru al Palatului Luvru era monitorizat doar de câteva camere vechi, a spus ea, adăugând: „Sistemul este foarte insuficient”.

Potrivit WSJ, ani de zile, autoritățile au știut că lipsa camerelor de supraveghere din afara Luvrului era unul dintre numeroasele puncte slabe ale muzeului. Acestea pregăteau un program de modernizare majoră care, în cele din urmă, avea ca scop acoperirea exteriorului clădirii cu camere video, aducând sisteme de securitate de ultimă generație într-o instituție care găzduiește multe dintre cele mai prețioase opere de artă din lume.

Hoții au furat opt ​​bijuterii din colecțiile regale și din epoca napoleonică ale Franței, evaluate la 88 de milioane de euro, aproximativ 102 milioane de dolari, deși oficialii francezi spun că această sumă nu este suficientă pentru a reflecta valoarea bijuteriilor pentru Franța.

„Ni s-a provocat o rană imensă”, a spus des Cars.

Gardienii, acuzați de negiljență. „M-am ascuns lângă o ieșire de urgență.“

În urmă cu câteva ore, imagini cu hoții de la Luvru, care coboară cu macaraua și se fac nevăzuți, au făcut înconjurul internetului. De asemenea, au mai fost date publicităţii şi imagini din care se vede cum unul dintre hoţi taie geamul de la etaj ca să pătrundă în muzeu.

Filmările au provocat un val uriaș de indignare printre francezi, care acuză agenții de securitate, prezenți la fața locului, că nu au luat măsurile necesare. Acceștia din urmă să apără și spun că sunt doar paznici, nu ofiței de poliție.

„Suntem recepționeri, nu ofițeri de poliție. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor și a bunurilor.”, a transmis unul dintre paznicii Galeriei Apollon, prezenți în timpul spargerii, pentru BFMTV.

Gardianul subliniază că la aceaa oră a zilei, în Galeria Apollo sunt de obicei între zece și cincizeci de vizitatori și că aceștia ar trebui să aibă prioritate în a-i aduce în siguranță. El, însă, nu a părăsit complet încăperea.

„M-am ascuns lângă o ieșire de urgență ca să văd locul faptei și să alertez poliția. I-am văzut tăind prin fereastră”, și-a amintit bărbatul.

Hoții, însă, nu l-au împiedicat să intervină. „Nu eram deloc prioritatea lor, ci geamurile”, spune el. „Nici măcar nu știu dacă ne-au văzut”, explică bărbatul, care își amintește timpul extrem de scurt în care a fost comisă crima de cei patru infractori, care sunt încă fugari.

„Nu o să vă spun că nu mi-a fost frică, dar… nu mi-a fost atât de frică pentru că erau hotărâți, nu ne deranjau”, a spus el.

După ultimele informații din presă, președintele Emmanuel Macron a cerut o „accelerare” a „măsurilor de securitate” la Luvru miercuri, în cadrul Consiliului de Miniștri. Președintele Republicii așteaptă o listă de propuneri pe biroul său „pentru săptămâna viitoare”.

