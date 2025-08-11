Ilan Șor coordonează PROTESTELE antiguvernamentale din Republica Moldova. Câți bani le oferă manifestanților

Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor este implicat în destabilizarea politică a Republicii Moldova, prin finanțarea unor grupuri de protestatari, înaintea alegerilor parlamentare care sunt programate luna viitoare.

După ce a fost artizanul „Operațiunii Titirezul”, prin care a devalizat activele a trei bănci din Republica Moldova, fostul politician și om de afaceri aflat în exil la Moscova, Ilan Șor, pregătește o nouă lovitură țării sale.

Șor este hotărât să răstoarne ordinea politică din Republica Moldova, prin organizarea unor proteste masive, înainte de alegerile parlamentare programate luna viitoare. Dorința de a submina guvernul pro-european de la Chişinău vine cu un preț: afaceristul în exil este hotărât să plătească fiecărui protestatar 3.000 de dolari/lună dacă se revoltă împotriva sistemului, informează Reuters.

Oficialii de peste Prut au transmis că toți cetăţenii care acceptă oferta lui Șor vor fi anchetaţi.

„Autorităţile nu vor permite grupurilor infracţionale să organizeze proteste ilegale menite să cauzeze haos şi violenţă. Orice încercare va fi respinsă ferm. Cetățenii care vor da curs ofertei vor fi anchetați și vor suporta rigorile legii”, au transmis reprezentanții Poliției Republicii Moldova.

Aflat pe lista celor mai căutați infractori din Republică, Șor este principalul agent de influenţă al Moscovei în regiune.

Pe data de 28 septembrie se vor organiza alegeri parlamentare în țara de peste Prut, care speră să-și mențină traiectoria pro-europeană.

