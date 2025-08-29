Fotografii alterate cu prim-ministra Italiei și cu alte politiciene care circulă pe un forum pornografic au declanșat un adevărat scandal național.

Poliția italiană a lansat imediat investigații , fiind vizați administratorii site-ului și utilizatorii care au distribuit conținutul obscen.

„Sunt dezgustată de ce s-a întâmplat, vreau să-mi exprim solidaritatea față de celelalte femei care au fost insultate, a căror intimitate le-a fost violată de managerii și utilizatorii acestui forum”, a declarat Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei pentru ziarul Corriere della Sera.

Politicienele italiene sunt solidare și cer pedepsirea făptașilor

Premierul Italiei a declarat că utilizatorii care distribuie conținut intim fără consimțământ comit o „infracțiune serioasă”. Și Alessandra Moretti, membru al Parlamentului European, și Elly Schlein, secretarul principalului partid din opoziție, apar în imaginile alterate pe forumul pornografic.

„Au furat poze și clipuri de la emisiunile TV în care am apărut în urmă cu câțiva ani, le-au alterat și le-au distribuit altor mii de utilizatori. Acest site, care instigă la violență și la viol, trebuie să fie închis și interzis”, a spus Moretti.

O altă politiciană din Italia, Alessia Morani, care apare și ea în poze, a condamnat la rândul ei faptele administratorilor și utilizatorilor forumului:

„Comentariile sunt inacceptabile și obscene, jignesc demnitatea unei femei. Din păcate, nu sunt singura și trebuie împreună să raportăm toate aceste grupuri de bărbați care acționează în găști și scapă nepedepsiți în ciuda numeroaselor plângeri. Sunt șocată de ce s-a întâmplat, dar cred că trebuie să reacționăm împreună”, a spus ea, potrivit Euronews.

Administratorii au închis site-ul și și-au cerut scuze

La scurt timp, administratorii au închis definitiv forumul pornografic și au postat un mesaj pe pagina principală:

„Platforma a fost creată ca un mediu sigur pentru discuții personale și partajare. Din păcate, ca în cazul oricărei rețele sociale, există oameni care utilizează greșit platformele, divagând de la scopul original. S-a întâmplat cu Facebook, cu grupurile Telegram și s-a întâmplat și aici. În ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să oprim la timp toate comportamentele toxice care au determinat platforma să devină, în ochii multora, un loc de care să te distanțezi, mai degrabă decât să te simți mândru că faci parte. Din acest motiv, cu mare regret, am decis să închidem și să ștergem definitiv tot ce s-a făcut greșit. Pentru a evita neînțelegerile sau zvonurile false, dorim să reiterăm că violența de orice fel a fost întotdeauna interzisă, blocată și raportată, pornografia infantilă n-a fost niciodată tolerată, întotdeauna blocată și raportată, iar infracțiunile împotriva femeilor, limbajul bandelor și comportamentul denigrator au fost interzise, ​​blocate și raportate. De peste 20 de ani, am colaborat întotdeauna cu agențiile de aplicare a legii italiene și internaționale, contribuind activ la cazuri de mare anvergură (cum ar fi cazul Tiziana Cantone), oferind date și sprijin pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care au comis infracțiuni.”

Un caz similar s-a petrecut și în România, când proprietarul care administra un site a fost audiat în calitate e martor de polițiști pentru că utilizatorii distribuiau fotografii intime ale mai multor românce.

Sursa Foto: Profimedia

